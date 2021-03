Non sono solo Colapesce e Dimartino ad aver deciso di farsi accompagnare, durante la loro esibizione al Festival di Sanremo 2021, da una coreografia. Se nella prima serata è toccato a Paola Fraschini, nella seconda serata -quella del 3 marzo– sarà la volta dei ballerini Elisa Fuchi e Cristian Ermeti, che accompagneranno gli Extraliscio (feat. Davide Toffolo) durante il brano “Bianca Luce Nera”.

Dal pattinaggio a rotelle, quindi, si passa alla Danza Folk, di cui la coppia è stata Campione Nazionale e Campione Nazionale Assoluta nel 2019. I due, che sono una coppia anche nella vita, fanno parte del Centro Danza “Le Sirene Danzanti” di Rimini, nello stesso anno hanno anche vinto il World Games a Tortora, in Spagna.

I #nostri #campioni al #jovabeachparty 🌊, un grande onore essere presenti a questo grande evento di festa a #rimini #jovanotti #jovabeachparty2019 #jova #romagnamia #wg #estate @christianermeti @elisafuchi @sandraemirco @ermeti.mirco Posted by Le Sirene Danzanti on Thursday, July 11, 2019

Anche nel loro caso, questo non è un debutto televisivo: quattro anni fa hanno preso parte a Mezzogiorno in Famiglia, su Raidue, partecipando al segmento dedicato alla prova di danza ed aggiudicandosi la vittoria al televoto. Nel 2019 sono stati invece scelti da Jovanotti per il suo Jova Beach Party: Elisa e Christian si sono esibiti davanti al pubblico sulle note di “Romagna Mia”, cantata proprio da Jovanotti (video in alto).

Con immensa gioia e portando tutti voi nel cuore Christian ed Elisa si esibiranno al Festival di Sanremo accanto agli… Posted by Le Sirene Danzanti on Tuesday, March 2, 2021

Infine, la partecipazione anche a Ballando con le stelle, nella parte “On the road”, introdotta sempre da Milly Carlucci. A questo, si aggiunga anche la partecipazione ad alcuni videoclip di Edmondo Comandini, Siro Facchin e Sonia Devis. Insomma, la coppia di ballerini ha un bel curriculum alle spalle, oltre a tanto talento e passione: ora il palco dell’Ariston, grazie agli Extraliscio che li hanno scelti: ed a giudicare dai commenti sui social, sono carichi e pronti per portare la loro danza su Raiuno.