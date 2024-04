Una sola parola: Evviva!, per descrivere tutto ciò che il nuovo programma di Rai 1 porterà nelle case del telespettatori, ovvero un viaggio nella Storia della televisione italiana (di cui nel 2024 si celebrano i 70 anni) condotto da uno che la tv (e non solo) la conosce molto bene, ovvero Gianni Morandi. Volete saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Evviva! su Rai 1, ospiti

Puntata 26 aprile 2024

Il primo appuntamento è dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il varietà. Dal “Musichiere” di Mario Riva (che univa ospiti, giochi e canzoni) a “Studio Uno”, da “Canzonissima” fino a “Fantastico”, senza dimenticare i nuovi format come “Carramba” (varietà che aveva per protagonista la gente comune), gli “One man show” (da Panariello a Fiorello), i talent. Un racconto in prima persona, quello di Gianni Morandi, che questi anni della tv li ha attraversati tutti passando da giovanissimo spettatore a grande protagonista vivendo anche momenti drammatici, quando la grande storia ha incrociato il varietà: la bomba di Piazza Fontana a Milano, esplosa mentre a Roma c’erano le prove di “Canzonissima”, e che finì per condizionare profondamente uno dei programmi più amati dagli italiani, oppure il rapimento di Aldo Moro mentre in onda c’era “Ma che sera” con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese. Settant’anni ricchi di storie, aneddoti, curiosità, filmati, canzoni accennate unplugged da Gianni con la sua chitarra, ma anche di incontri con personaggi famosi. Alcuni quelle pagine le hanno vissute, altri più giovani di quel mondo sono idealmente figli. I primi ospiti sono Leo Gassmann e Carlo Conti.

Evviva! su Rai 1, cosa è?

In occasione dei 70 anni della Rai, Evvia! propone un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane, perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata.

Gianni Morandi attraversa l’Italia e varie città, affrontando in ogni puntata un tema specifico, accompagnato da ospiti e soprattutto dalle immagini delle Teche Rai, vero tesoro tramite cui scoprire e riscoprire la storia del piccolo schermo e ricordare i cambiamenti dell’Italia.

Evviva! su Rai 1, come vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Evviva! in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.