Evviva!, su Rai 1 la terza puntata con Gianni Morandi sulla storia della musica in tv

Alcune delle canzoni più belle che la Rai ha portato nelle case degli italiani e le storie poco note che le accompagnano. Le propone Evviva! il programma con la conduzione di Gianni Morandi che ricorda e racconta i 70 anni della musica in televisione, in onda sabato 13 luglio alle 20.35 su Rai 1 con la terza puntata.

Quanti sanno che la musica di The Sound of silence, firmata Simon & Garfunkel, è stata scritta di getto la notte dell’assassinio di John Kennedy? E che Vengo anch’io. No, tu no di Enzo Jannacci tutto è fuorché una canzoncina spensierata? Oppure che Se perdo te, una delle canzoni più intense di Patty Pravo, è nata per un errore? Che My Way, il classico di Frank Sinatra, è in realtà una canzone francese? Che c’è un po’ di Italia anche dietro La Vie en rose di Edith Piaf? E come è nato l’inconfondibile Tun tun tun tun tun tun che apre Cuore Matto di Little Tony?

Qual è il primo tormentone estivo della musica italiana? E Zum Zum Zum, forse la sigla televisiva più famosa della Rai, è nata veramente nel 1968 per Canzonissima? Sono storie curiose, sorprendenti, emozionanti che si nascondono dietro canzoni famose con l’eterno ragazzo di Monghidoro a fare da divulgatore.

Ospiti della terza puntata di Evviva!, in onda alle 20.35 sull’ammiraglia Rai, saranno tra gli altri Nek e Renga. I due hanno alle spalle innumerevoli partecipazioni al Festival di Sanremo, tanto che nell’ultimo hanno deciso di prendervi parte insieme con il brano Pazzo di te. Completano il parterre degli invitati il paroliere Mogol, che tante canzoni ha scritto per Lucio Battisti, e la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

Una serata di scoperte, ma al tempo stesso il viaggio in una grande playlist della vita degli italiani. Sarà possibile seguire il programma anche in livestreaming sulla piattaforma Raiplay.