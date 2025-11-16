Evelina Sgarbi, che lavoro fa e in cosa è laureata

Evelina Sgarbi, terza figlia del noto critico, è impegnata in diverse attività: ecco che lavoro fa e in cosa è laureata.

Evelina Sgarbi è da settimane al centro dell’eco mediatico a causa della richiesta di un amministratore di sostegno a tutela del patrimonio del noto padre, che nell’ultimo periodo non è stato bene. Evelina è la terza figlia di Vittorio Sgarbi e nonostante la popolarità del genitore ha sempre mantenuto un basso profilo. E’ attiva sui social, ma non ha mai sfruttato la fama del critico per affermarsi in tv o in altri contesti. Anzi ufficialmente si è impegnata a stare lontano dalle telecamere, questo almeno fino a qualche tempo fa. Oggi è apparsa più volte in tv, ha rilasciato alcune interviste per spiegare come mai ha sentito il bisogno di chiedere l’aiuto della legge per tutelare il genitore.

Del resto Sgarbi nell’ultimo periodo non è stato bene e secondo la figlia non sarebbe in grado di gestire il suo patrimonio.Il critico dopo la debilitazione provocata dal tumore alla prostata a avuto una forte depressione, che lo ha costretto ad allontanarsi dalle scene. E’ riapparso recentemente in tv per promuovere il suo nuovo libro. Evelina è nata dall’unione del critico d’arte con Barbara Arì, ha trascorso l’infanzia tra Torino, Milano e Biella, dove ha anche seguito i suoi studi e le sue diverse passioni. In passato è stata legata al noto imprenditore Leopoldo Morettino, ma la relazione non ha avuto un lieto fino.

E’ stata ospite in tv di Barbara D’Urso e recentemente di Mara Venier a Domenica in. Ha anche rilasciato alcune dichiarazioni a Le Iene a cui ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle contestazioni fatte al padre. I due hanno sempre avuto un buon rapporto, anche se più volte hanno palesato alcune divergenze d’opinioni in merito ad alcuni temi. Sgarbi ha più volte criticato la figlia per non aver accettato di partecipare al Grande Fratello, un modo per guadagnare senza eccessivo impegno e che le avrebbe dato anche una certa visibilità. Ma Evelina è interessata ad altro e i suoi studi lo dimostrano.

Evelina Sgarbi, studi e lavoro

Evelina Sgarbi è un appassionata di moda e arte. Dopo aver terminato gli studi di moda e design all’Istituto Marangoni di Milano ha preferito non iscriversi all’università e ha seguito le sue passioni. Si dedica al fashion e ha lavorato come modella, attività che le piace particolarmente. Inoltre si è appassionata anche ad alcune mostre di arte, aspetto che condivide con il noto genitore.

Molto attiva sui social dove condivide la sua quotidianità. In diverse occasioni ha rivelato che il suo sogno è quello di creare una linea di cosmetici naturali e cruelty free. Si sta impegnando molto per realizzarlo. Non è particolarmente attratta dalla tv e dal mondo dello spettacolo in generale, anche se negli ultimi tempi le sono stati riservati diversi spazi. In merito alla polemica nata nei confronti del padre ha più volte spiegato la sua posizione.

Evelina Sgarbi: “Non voglio che nessuno si approfitti di lui”

La terza figlia di Sgarbi ha più volte spiegato che la sua richiesta di un amministratore che tuteli il patrimonio del padre è finalizzata solo ad evitare che qualcuno si approfitti di lui. In questo momento il critico è apparso provato e a suo avviso non è in grado di gestire i suoi beni: “Io non saprei neanche dove cominciare per gestire il suo patrimonio. Ma non voglio che nessuno si approfitti di lui“. Ha dichiarato Evelina in una recente intervista rilasciata a La Stampa.

Ha poi concluso: “Sembra che io voglia occuparmi del patrimonio di famiglia ma ho 25 anni, faccio la modella e non saprei da dove cominciare. Non si tratta di gestire due bollette. Mio padre ha molti beni, non siamo ipocriti“. Parole che a quanto pare il padre non ha condiviso.