Ripetiamo tutti insieme: l’Eurovision Song Contest 2022 stasera non andrà in onda. Ripetiamo tutti insieme: la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022 andrà in onda, come previsto, domani sera, giovedì 12 maggio. Ripetiamo tutti insieme: l’Eurovision Song Contest non è il Festival di Sanremo e non va in onda tutte le sere. Ripetiamo tutti insieme: la finale è in programma sabato sera.

Siamo un po’ ridondanti? Probabilmente sì, ma è una ridondanza necessaria, considerando la confusione generata da due programmi di Rai1 questa mattina, durante i quali è stata data la notizia che questa sera sarebbe andato in onda un altro appuntamento dell’Eurovision.

È accaduto a Unomattina, con Monica Giandotti che ha chiesto al suo inviato a Torino “dacci qualche anticipazione di stasera“, ricevendo come risposta un impeccabile “Certo, Monica“. Poco dopo a Storie Italiane di Eleonora Daniele una grafica annunciava, senza timori di smentita, “questa sera la seconda semifinale“, mentre il buon Enrico Silvestrin commentava quanto accaduto ieri (ovviamente solo complimenti).

Al netto delle imprecisioni – può accadere, ci mancherebbe, e può succedere anche se l’evento è made in Rai – la sensazione è che persino Mamma Rai sia poco abituata ad una manifestazione, come Eurovision, così diversa dal tradizionale Festival di Sanremo, emblema assoluto della televisione nazional popolare.

Gli ottimi dati di ascolto registrati nella semifinale andata in scena ieri sera – al netto di ragionamenti tecnici, dalla concorrenza debole all’italianità dell’edizione – lasciano ipotizzare che l’Eurovision nei prossimi anni possa continuare ad essere centrale nei palinsesti della nostra televisione pubblica (fino all’anno scorso, ricordiamo, le semifinali andavano in onda su Rai4, mica su Rai1). E chissà se, col passare degli anni, non diventi un evento-abitudine, con il quale anche gli stessi addetti ai lavori siano sempre più in confidenza.

Quindi, ripetiamo tutti insieme: anche se la tv ha detto il contrario, stasera l’Eurovision Song Contest non ci sarà.