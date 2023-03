Eurovision Song Contest, Mara Maionchi affiancherà Gabriele Corsi al commento

Sarà Mara Maionchi ad affiancare Gabriele Corsi al commento dell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. L’evento si svolgerà a Liverpool, dal 9 al 13 maggio, con la produttrice discografica che sostituirà Cristiano Malgioglio, quest’anno impegnato ad Amici nel ruolo di giudice.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Corsi, ospite martedì sera a Stasera c’è Cattelan. “Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. E’ molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco”.

I preparativi cominceranno a breve. “Sono un po’ secchione – ha aggiunto il volto del Trio Medusa – non ho iniziato ancora a studiare, ma studio molto. Sono tanti i fan dell’Eurovision e penso che sia una manifestazione che ha guadagnato molta visibilità. Io mi sono appassionato e le votazioni sono un momento molto figo. E poi è divertente quello che accade sul palco”.

Cattelan e Corsi si sono quindi collegati con la new-entry, attualmente in giro per l’Italia per le registrazioni di Italia’s got talent e reduce dall’avventura di Quelle Brave Ragazze, reality di Sky conclusosi domenica scorsa. “Se mi preparerò? Non lo so. Non conosco gli artisti, non conosco le canzoni, però lavorerò per non fare brutta figura. Già ho problemi con l’inglese, ma mi si apre il cuore nel sapere che andrò a Liverpool, è la patria dei Beatles”.

A rappresentare l’Italia all’Eurovision sarà, per la seconda volta, Marco Mengoni, trionfatore all’ultimo Festival di Sanremo. Le due semifinali del 9 e dell’11 maggio andranno in onda in prima serata su Rai 2, mentre Rai 1 ospiterà la finalissima del 13. L’Italia è qualificata di diritto alla finale assieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e Ucraina, quest’ultima campione in carica.