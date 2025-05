Eurovision Song Contest, date e dove vederlo

Sale la febbre per il concorso internazionale che vede cantati di diversi Paesi impegnati a sfidarsi a colpi di brani musicali. Ecco quando si tiene e come vederlo.

Si avvicina la data d’apertura dell’Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato ogni anno dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione (UER). A parte l’anno di scoppio della pandemia (il 2020) il concorso è sempre andato in onda ininterrottamente in tutto il mondo, il che ne fa uno dei più longevi programmi musicali di sempre.

Altissimi anche i dati d’ascolto, stimati negli ultimi anni tra i 100 e i 600 milioni di spettatori. Il concerto – che è anche l’evento non sportivo con maggior seguito in tutto il mondo – viene trasmesso in diretta radiofonica e televisiva. Il countdown è partito da mesi e la febbre dell’Eurovision continua a salire. Ecco quando avrà luogo il concorso e dove sarà possibile vederlo.

Eurovision Song Contest, quando si terrà e dove vedere la sfida internazionale tra i cantanti

Sarà la Svizzera a ospitare, dal 13 al 17 maggio 2025, la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Gli artisti di 37 Paesi sono pronti a darsi battaglia – a suon di musica, s’intende – sullo sfondo di una scenografia ispirata alle maestosi Alpi elvetiche. L’Eurovision Song Contest viene trasmesso in diretta tv e radio sui principali canali dei membri dell’UER e anche in Eurovisione.

Su Rai 1, Rai Radio 2 e Rai Play si potrà seguire la trasmissione con telecronaca italiana. Il concorso è visibile anche in altri Paesi al di fuori della della zona europea di radiodiffusione, tra i quali Australia, Canada, Cina e Stati Uniti d’America. Da diversi anni la diretta del concorso musicale internazionale può essere seguita anche sulle piattaforme Internet eurovision.tv e su YouTube, sul canale ufficiale dell’Eurovision.

Più nel dettaglio, il 13 e il 15 maggio avranno luogo le semifinali del concorso, mentre la finale si terrà il 17 maggio 2025. Il palco verrà allestito nella storica St. Jakobshalle di Basilea, l’iconica arena in grado di ospitare fino a 12 mila spettatori, già sede di prestigiosi eventi musicali e di grandi eventi dello sport. Stavolta invece accoglierà un tripudio di suoni, luci e emozioni forti.

Basilea, al confine tra Svizzera, Germania e Francia è il crocevia perfetto per l’arrivo di fan da ogni parte d’Europa. Sarà Martin Green a guidare la macchina organizzativa. Ad affiancare il direttore esecutivo, con notevole esperienza nella gestione di grandi eventi nel Regno Unito, ci saranno i produttori esecutivi Reto Peritz e Moritz Stadler. Sarà compito loro assicurare che ogni dettaglio dell’Eurovision funzioni a dovere.

Il direttore artistico sarà invece lo svedese Christer Björkman, vera e propria istituzione nel mondo che gravita intorno all’Eurovision. C’è grande attesa anche per la scenografia, firmata dal designer di fama internazionale Florian Wieder, già curatore di sette edizioni dell’Eurovision. Come detto, la fonte ispiratrice stavolta saranno le superbe montagne svizzere, oltre alla varietà linguistica del Paese elvetico.

Eurovision Song Contest, chi difende i colori dell’Italia

La palma del vincitore della scorsa edizione è rimasta in casa. L’Eurovision Song Contest 2024 è stato vinto infatti dal rappresentante svizzero, il cantante, rapper e polistrumentista Nemo (pseudonimo di Nemo Mettler) con The Code. L’anno scorso l’Italia si è presentata con La noia di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024.

Quest’anno a rappresentare l’Italia ci sarà invece Lucio Corsi, secondo classificato alla kermesse sanremese. Il vincitore dell’edizione 2025 del Festival della canzone italiana, Olly, ha deciso di non prendere parte all’Eurovision. La sua rinuncia ha aperto così le porte a Lucio Corsi, il visionario e poliedrico artista che ha colpito tutti a Sanremo con la sua Volevo essere un duro, brano al tempo stesso tagliente e poetico che ha vinto il premio della critica.

C’è grande curiosità per l’esibizione del 31enne cantante toscano, pronto a calcare il palco dell’Eurovision col suo singolarissimo stile fuori dagli schemi. È attesa anche la performance del rappresentante estone Tommy Cash, che per la sua Espresso Macchiato è stato accusato di proporre stereotipi anti-italiani reputati offensivi, fino quasi a scatenare un caso diplomatico.