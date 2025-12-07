Eurovision Song Contest 2026, l’Italia ci sarà. La nota Rai

L’Italia ha confermato la sua partecipazione alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà quest’anno a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. La Rai è uno dei membri dei Big Five e, ancora una volta, ha messo in evidenza la sua volontà di sostenere l’evento e l’importanza di promuovere la musica a livello mondiale. L’emittente pubblica italiana ha inoltre fatto sapere di voler sostenere il canale israeliano Kan durante la prossima edizione del concorso artistico europeo.

L’annuncio della Rai

L’Italia ha infatti da sempre creduto e investito nell’Eurovision Song Contest e ha anche contribuito, emotivamente ed economicamente, al suo sviluppo e al suo successo internazionale.

“Negli ultimi anni il nostro impegno è cresciuto costantemente, a testimonianza del valore che attribuiamo a un evento che rappresenta la più longeva manifestazione musicale internazionale, capace di unire culture diverse in una celebrazione comune” – ha scritto la Rai in una nota ufficiale – “L’impegno di Rai all’interno della competizione è conferma della volontà di rafforzare il ruolo dell’Italia nella promozione di musica, cultura e spettacolo a livello internazionale. In questa ottica Rai, nel dibattito all’interno di Ebu, ha sostenuto la partecipazione del broadcaster pubblico israeliano Kan alla prossima edizione“-

Il ritiro di alcuni Paesi

Dopo che l’Israele ha annunciato la sua presenza all’Eurovision 2026, vari paesi hanno scelto di ritirarsi dalla gara. Tra questi ci sono Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda: tutte nazioni che hanno rinunciato al concorso canoro in segno di protesta. La Spagna ha infatti giudicato la decisione dell’Unione Europea di mantenere Israele nel concorso, nonostante le varie richieste di espulsione fate per via delle azioni militari in Gaza.

Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha affermato che “la disgrazia cadrà su di loro”. Proprio la decisione di mantenere l’Israele in concorso ha creato un dibattito a livello internazionale: Francia e Germania si sono ad esempio opposte al boicottaggio e hanno sostenuto la necessità di mantenere l’inclusività dell’evento. La Spagna ha invece più volte ribadito la sua posizione a favore del ritiro. Nel frattempo, l’Eurovision Song Contest ha apportato delle modifiche al sistema di voto del concorso. Il numero massimo di voti per votante è stato ridotto da 20 a 10, mentre le giurie tecniche torneranno a essere presenti anche nelle semifinali, anziché solo nelle finali.

Un colpo di scena dopo l’altro, nell’edizione 2026 del famoso concorso canoro. L’edizione 2026 si svolgerà sempre nel mese di maggio, stavolta nella città di Vienna (Austria).