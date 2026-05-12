Eurovision Song Contest 2026 in onda questa sera: dove vederlo, la scaletta, Sal Da Vinci, i conduttori, quando va in onda la finale

Tutto è pronto la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest: stasera, martedì 12 maggio, le luci della Wiener Stadthalle di Vienna si accenderanno ufficialmente per dare il via a una delle kermesse più attese di sempre.

La capitale austriaca torna a ospitare l’evento per la terza volta nella sua storia, affidando la conduzione alla scintilla di Victoria Swarovski e Michael Ostrowski in un’arena che si preannuncia sold-out. L’Italia, reduce da una stagione musicale straordinaria, schiera quest’anno una delle voci più amate, Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

La scaletta dell’evento, conduttori e finale

Il calendario della manifestazione si svilupperà attraverso tre grandi appuntamenti in prima serata. Si parte stasera con la prima semifinale, seguita dal secondo turno di qualificazione giovedì 14 maggio, per poi culminare nella grandiosa finale di sabato 16 maggio. In questa occasione i venti artisti promossi dalle semifinali si uniranno ai paesi ospitanti e ai “Big Five”, il gruppo dei grandi contributori di cui l’Italia fa parte, per contendersi l’ambito microfono di cristallo.

Proprio Sal Da Vinci, trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì“, sarà uno dei protagonisti più osservati. Sebbene l’Italia sia già qualificata di diritto alla serata di sabato, il regolamento prevede che i finalisti di diritto presentino il proprio brano già durante le fasi eliminatorie per garantire a tutti la medesima visibilità.

Il pubblico potrà quindi ammirare la performance di Sal già stasera, quando l’artista salirà sul palco per un’anteprima della sua suggestiva messa in scena, pensata per esaltare il romanticismo e la potenza vocale che lo hanno reso celebre, prima di tornare in gara per il verdetto definitivo durante la finalissima di sabato.

Per chi non volesse perdere nemmeno un istante dello spettacolo, la Rai ha previsto una copertura totale e cross-mediale. Le due semifinali infrasettimanali troveranno spazio su Rai 2, mentre l’evento conclusivo del 16 maggio godrà della vetrina prestigiosa di Rai 1. A raccontare le emozioni da Vienna sarà l’inedita coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che tra ironia e ritmo commenteranno le esibizioni dei 35 paesi partecipanti.

Per chi preferisce la mobilità o la radio, l’intera rassegna sarà disponibile in diretta su RaiPlay e Rai Radio 2. Tra gli ospiti internazionali che impreziosiranno il palco, si attendono vecchie glorie del calibro dei Lordi e Alexander Rybak, in un’edizione che promette di far risuonare l’italiano, con le sue dolci sfumature partenopee, in tutta Europa.