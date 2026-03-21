Eurovision Song Contest 2026: Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini alla conduzione italiana.

La settantesima edizione della kermesse andrà in scena a Vienna il 12, 14 e 16 maggio. Per Gabriele Corsi è il sesto anno consecutivo alla guida della versione italiana. Per Elettra Lamborghini un esordio annunciato in modo del tutto inaspettato durante la conferenza stampa di Canzonissima, con Milly Carlucci che ha commentato: “Il matrimonio è stato fatto in diretta.”

La coppia che accompagnerà il pubblico italiano alla settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest ha un nome ufficiale: Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Eurovision Song Contest: chi conduce quest’anno

L’annuncio è arrivato in modo del tutto inaspettato durante la conferenza stampa di presentazione di Canzonissima, il nuovo show di Rai 1 di cui la cantante fa parte del cast.

Il direttore del Prime Time Rai Williams Di Liberatore si è rivolto direttamente a lei davanti ai giornalisti: “Elettra, vuoi co-condurre l’Eurovision Song Contest?” La risposta è arrivata senza esitazioni: “Per me va benissimo.” A chiudere il momento con la battuta giusta è stata Milly Carlucci, conduttrice di Canzonissima: “Il matrimonio è stato fatto qua in diretta.”

Corsi al sesto anno, Lamborghini all’esordio

Per Gabriele Corsi si tratta del sesto appuntamento consecutivo con la telecronaca italiana dell’Eurovision e della diciottesima serata complessiva al commento del concorso: numeri da record che lo hanno reso il volto simbolico della manifestazione per il pubblico Rai, soprattutto dopo la vittoria dei Maneskin.

Per Elettra Lamborghini sarà invece un esordio assoluto in questo ruolo, anche se il suo rapporto con l’Eurovision non è del tutto nuovo: nel 2021 era stata a Rotterdam al seguito del marito Afrojack, vivendo da vicino l’atmosfera del dietro le quinte. “Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l’Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata”, ha dichiarato subito dopo l’annuncio.

Le date e dove vederlo

La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolgerà a Vienna con tre serate in diretta. La prima semifinale – Italia esclusa perché direttamente qualificata in finale insieme agli altri paesi fondatori – andrà in onda martedì 12 maggio su Rai 2, la seconda semifinale giovedì 14 maggio sempre su Rai 2. La finale sarà sabato 16 maggio su Rai 1.

L’evento sarà trasmesso anche su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, oltre che in streaming su RaiPlay.

Sal Da Vinci, Senhit e Boy George

Il cast dell’Eurovision ormai è quasi completamente definito, sono pochissimi i paesi che devono ancora ufficializzare la loro canzone in gara.

Tra i protagonisti italiani delle serate c’è ovviamente Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con Per Sempre Sì.

Si esibirà, ma fuori concorso e non inserito dunque nelle votazioni, durante la prima semifinale del 12 maggio su Rai 2, per poi tornare protagonista nella finale del 16 maggio su Rai 1, condividendo il palco con gli altri 24 concorrenti. Tre gli altri paesi qualificati di diritto insieme all’Italia — Francia, Germania e Regno Unito — e venti qualificati dalle due semifinali oltre all’Austria, campione in carica, paese ospitante e ammessa in finale d’ufficio..

Da segnalare anche la presenza di Senhit, che rappresenterà la Repubblica di San Marino con Superstar dopo aver vinto il San Marino Song Contest. La cantante sarà accompagnata sul palco da Boy George.