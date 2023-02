Eurovision Song Contest 2023: conduttori Malgioglio – Corsi – Di Domenico. Le semifinali su Rai 2

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha ricordato che il vincitore della kermesse festivaliera, come ormai da tradizione, parteciperà, di diritto, alla prossima edizione dell‘Eurovision Song Contest 2023. L’evento musicale, vinto, lo scorso anno, dall’Ucraina, si svolgerà, eccezionalmente (a causa della guerra), nel Regno Unito, nella Liverpool Arena di Liverpool per la precisione.

Il padrone di casa di ‘Sanremo’, ha, inoltre, confermato, alla conduzione, un tridente d’attacco molto apprezzato dai telespettatori italiani, ovvero quello formato da Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Le semifinali del prossimo 9 ed 11 maggio andranno in onda su Rai 2 (e non più su Rai 4). Mentre la finale del 13 sarà trasmessa, in prima serata, su Rai 1.

Per la coppia Malgioglio – Corsi si tratta della quarta conduzione in coppia.

Eurovision Song Contest 2023: le semifinali

Nella prima semifinale del 9 maggio 2023 si confronteranno…

Serbia

Lettonia

Irlanda

Norvegia

Portogallo

Croazia

Malta

Svezia

Moldavia

Svizzera

Israele

Paesi Bassi

Finlandia

Azerbaigian

Repubblica Ceca

Con diritto di voto per Francia, Germania e Italia

Nella seconda semifinale dell’11 maggio 2023 si esibiranno…

Armenia

Cipro

Romania

Danimarca

Belgio

Islanda

Grecia

Estonia

Albania

Australia

Austria

Lituania

San Marino

Slovenia

Georgia

Polonia

Con diritto di voto per Spagna, Gran Bretagna e Ucraina.

Accederanno alla finale i primi dieci Paesi che avranno ottenuto più voti in ogni semifinale. A loro, si uniranno i Big Five, più l’Ucraina, trionfatrice dell’ultima edizione.