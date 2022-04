L’Eurovision Song Contest 2022 si avvicina (oggi, poco prima delle 10.00, sono iniziate ufficialmente le prove – già effettuate da Ronela Hajati dell’Albania e dagli Citi Zēni della Lettonia, poi toccherà a Lituania, Svizzera, Slovenia, Ucraina, Bulgaria, Olanda e Moldavia) e qualche problemino, forse inevitabilmente, affiora. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe un intoppo tecnico che riguarda il palco montato al Pala Alpitour di Torino. Nel dettaglio, l’inconveniente riguarderebbe il sole cinetico, considerato il punto più importante della scenografia: gli archi che costituiscono il sole, infatti, non potranno muoversi nella loro completezza, come inizialmente previsto, ma potranno farlo soltanto in maniera ridotta.

Questa circostanza, sempre stando a quanto scrive il quotidiano, non sarebbe stata presa bene da alcune delle delegazioni, che avevano speso 30.000 euro per utilizzare un ledwall speciale che si adattasse al loro show.

Così, il problema tecnico rischia di diventare un caso. La Stampa fornisce più dettagli e dà conto di un guasto alla motorizzazione che sposta gli archi e i centri concentrici. Un guasto che sarebbe stato scoperto solo nelle ultime ore e a lavori in corso, quindi in tempi troppo stretti per trovare una soluzione totale.

Come per ogni grande evento, le polemiche sono dietro l’angolo (e non ci riferiamo a quelle – poi smentite – che hanno coinvolto i conduttori dello show, in particolare Laura Pausini e Alessandro Cattelan). Come riporta il sito Eurofestivalnews, sono circolate nelle scorse ore voci in merito ad una presunta insoddisfazione da parte di S10, in gara per i Paesi Bassi con il brano De diepte, a proposito della performance che vorrebbe portare sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. In questo caso il problema sarebbe relativo alle luci e ad altri aspetti tecnici che non sono stati comunicati.

Ricordiamo che l’Eurovision Song Contest inizierà ufficialmente martedì 10 con la prima semifinale; giovedì 12 sarà la volta della seconda, mentre il gran finale è fissato per sabato 14.