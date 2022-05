La settimana eurovisiva entra nel vivo, a poco più di 24 ore all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022 dal Palaolimpico di Torino parlano Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan gli ‘hosts’ di questa edizione.

Per le ore 18 di oggi, lunedì 9 maggio 2022 – dopo le prove della prima semifinale iniziate alle ore 15 – è prevista la conferenza stampa in cui sapremo qualcosa di più sulle tre serate dell’evento.

In attesa dell’inizio dell’incontro con la stampa (che TvBlog seguirà in diretta) facciamo il punto della situazione sul programma che vedremo domani, 10 maggio e giovedì 12 per le due semifinali.

Eurovision Song Contest 2022: il programma della prima semifinale del 10 maggio 2022

Ricordiamo che nella prima semifinale si esibiranno le prime 17 nazioni protagoniste e sono:

Albania: Ronela Hajati – Sekret; Lettonia: Citi Zeni – Eat Your Salad; Lituania: Monika Liu – Sentimentai; Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry; Slovenia: LPS – Disko; Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania; Bulgaria: Intelligent Music Project- Intention’; Paesi Bassi: S10 – De diepte’; Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov – ‘Trenuletul’; Portogallo: Maro – ‘Saudade, Saudade’; Croazia: Mia Dimsic – ‘Guilty Pleasure’; Danimarca: Reddi – ‘The Show’; Austria: Lum!X feat. Pia Maria – ‘Halo’; Islanda: Systur – ‘Meo haekkandi sól’; Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die Together’; Norvegia: Subwoolfer con ‘Give That Wolf a banana’; Armenia: Rosa Linn con ‘Snap’.

Nella prima semifinale voteranno anche due delle cinque Big Five: Italia e Francia.

Eurovision Song Contest 2022: il programma della seconda semifinale del 12 maggio 2022

Si esibiscono le altre 18 nazioni in gara.

Finlandia: The Rasmus – Jezebel; Israele: Michael Ben David – I.M; Serbia: Konstrakta – In corpore sano; Azerbaijan: Nadir Rustaemli – Fade To Black; Georgia: Circus Mircus – Lock Me In; Malta: Emma Muscat – I Am What I Am; San Marino: Achille Lauro – Stripper; Australia: Sheldon Riley – Not The Same; Cipro: Andromache – Ela; Irlanda: Brooke Scullion – That’s Rich’; Macedonia del Nord: Andrea – Circles; Estonia: Stefan- Hope; Romania: WRS – Llamame; Polonia: Ochman – River; Montenegro: Vladana – Breathe’; Belgio: Jérémie Makiese – Miss You; Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer; Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off’.

In questa serata votano le restani 3 Big Five e quindi Regno Unito, Germania e Spagna.