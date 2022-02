Eurovision Song Contest 2022: Achille Lauro ed Emma Muscat in gara rispettivamente per San Marino e Malta

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022, sono stati ufficializzati due importanti verdetti che riguardano l”Eurovision Song Contest 2022′. Blanco e Mahmood, vincitori della settantaduesima edizione del ‘Festival di Sanremo’, rappresenteranno l’Italia. Ma ci sarà un po’ di Belpaese anche in altri due Stati.

Achille Lauro, quattordicesimo, quest’anno, alla kermesse musicale, con il brano ‘Domenica’, stasera, ha trionfato al concorso ‘Una voce per San Marino’ (il talent show, organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato Turismo, condotto da Senhit e Jonathan Kashanian), battendo la concorrenza di Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis. Sarà lui, infatti, a guidare la compagine del Titano nella manifestazione canora che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio.

Il cantautore veronese porterà sul palco dell’Esc 2022 la canzone ‘Stripper’.

C’è un po’ di Italia anche nella vicinissima Malta. Emma Muscat, che ha partecipato alla diciassettesima edizione di ‘Amici’, ha avuto l’onore di essere la portabandiera della propria nazione dopo essersi aggiudicata la medaglia d’oro al termine della finale del ‘Malta Eurovision Song Contest 2022’. La cantante ha avuto la meglio su altri diciassette colleghi grazie al voto combinato di giuria e del televoto.

L’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi, conosciuta in Italia per le collaborazioni con Shade, Biondo, Junior Cally, cercherà di impressionare il pubblico europeo con l’intensa ‘Out of sight’.