L’Ucraina è la rivelazione dell’Eurovision Song Contest: i Go_A hanno conquistato pubblico e critica con Shum (Rumore) – anche se al momento in cui si scrive non si conosce ancora la classifica finale – che prende le mosse da un pezzo della tradizione folk ucraina, un canto propiziatorio per la semina tipico del periodo di Pasqua, in generale della primavera, che dovrebbe essere ‘Vesnianky‘. Da qui anche l’ambientazione un po’ elettro-boschiva della messa in scena per ESC 2021, anche se il meglio il brano lo dà nell’arrangiamento del videoclip, che cita – evidentemente – Chernobyl nel 35esimo anniversario dell’incidente alla centrale nucleare. Del resto il gruppo è andato a visitare proprio la centrale in un video realizzato per l’Eurovision.

Una versione molto più electro di quella presentata sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, nella quale sono state smesse le tute bianche anti-radiazioni (e anti-Covid) e si è puntato ad aspetti volendo meno politici di quelli evocati dall’anniversario dell’esplosione del reattore 4 nel 1986.

1

Go_A, Shum – Eurovision Song Contest 2021 – Testo

Oh Spring song, Spring song

Where have you spent your Winter?

In the garden, sitting on a maple tree

You’ve been spinning a shirt.

There on the edge of a forest

An owl is blowing into the water.

I’ll sing a song –

Let her hear it.

Shum, get twined with periwinkle

I’m singing the spring song to you.

Sowing, sowing, sowing, sowing hemp plants,

Sowing, sowing, sowing, sowing green ones.

Come Spring, come

Don’t wait around

We’ll go outside

to love each other.

Oh Spring, our Miss,

Look in our window.

We had sang our song

And the Sun shined on.

Come on, come on, let’s twine the Shum,

Twine the Shum, dance it around.

Sowing, sowing, sowing, sowing hemp plants,

Sowing, sowing, sowing, sowing green ones.

Shum, get twined, get twined!

Shum, get spread with periwinkle.

Sowing, sowing, sowing, sowing hemp plants,

Sowing, sowing, sowing, sowing green ones.

Oh Spring song, Spring song

Where have you spent your Winter?

In the garden, sitting on a maple tree

You’ve been spinning a shirt.

There on the edge of a forest

An owl is blowing into the water.

I’ll sing a song –

Let her hear it.

Shum, get twined with periwinkle

I’m singing the spring song to you.

Sowing, sowing, sowing, sowing hemp plants,

Sowing, sowing, sowing, sowing green ones.

Come on, come on, we’ve made some noise.

Made some noise and awoke the Spring.

Sowing, sowing, sowing, sowing hemp plants,

Sowing, sowing, sowing, sowing green ones.