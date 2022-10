Eurovision Song Contest tiene caldo il pubblico in attesa dell’edizione 2023 con contenuti ad hoc pensati per accompagnare i momenti di festa. E così ha organizzato una sorta di Halloween show andato in onda in live streaming venerdì 28 ottobre e ora disponibile on demand sul canale YT ufficiale dell’evento. Un’ora che raccoglie 20 esibizioni anche piuttosto recenti – si va dal 2005 al 2022, l’edizione italiana – per una rassegna a base di streghe, morti viventi, scheletri, vampiri, vichinghi, lupi – gialli -, brani dalle “vibrazioni ansiogene” e anche “gruppi tecno anti-capitalisti“, come recita la didascalia di accompagnamento al video. Anche quello, a molti, fa paura.

Un’ora di show, dicevamo, che raccoglie alcuni dei pezzi più ‘incredibili’ degli ultimi anni, accomunati dal fatto di essere ‘spaventosi’, per varie ragioni. Certo, alcuni lo sono più di altri ed è davvero un peccato non aver scelto brani anni ’70 e ’80: alcune esibizioni seventies sono in un breve bonus track a base di clown che chiude la selezione. E immaginiamo che scegliere materiali Eurovision per coprire una sola ora non deve essere stato facile.

Due i brani selezionati tra quelli che hanno partecipato all’Eurovision Song Contest 2022, svoltosi lo scorso anno a Torino: ci sono i ‘lupi gialli’ norvegesi, Subwoolfer, con Give That Wolf A Banana (vogliono mangiare le nonne…), e i francesi Alvan & Ahez che hanno cantato in bretone il brano Fulenn. Tra i brani che non ti aspetti c’è anche El diablo della cipriota Elena Tsagrinou, in gara nel 2021. E ovviamente non potevano mancare i Lordi, dalla Finlandia, che hanno partecipato all’edizione 2006 con Hard Rock Hallelujah, vincendo il titolo per la prima volta per il loro paese.

Ci sono delle sorprese, anche per chi è un appassionato dell’Eurovision Song Contest. La priduzione della prossima edizione sta procedendo spedita: la 67esima edizione si svolgerà dal 9 al 13 maggio 2023 in UK, precisamente a Liverpool, città doppiamente ospite, dal momento che ‘offre i propri servizi’ all’Ucraina che ha vinto la scorsa edizione con la Kalush Orchestra e la loro Stefania. Non potendo ospitare l’edizione, questa si svolgerà nel Regno Unito, curata dalla BBC e organizzata con la PBS:UA, la tv pubblica ucraina. Un’edizione davvero particolare, che seguiremo da vicino.

Intanto a voi alcune delle esibizioni più ‘spaventose’ della storia recente dell’Eurovision Song Contest.