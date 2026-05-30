Eurovision 2026, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: il retroscena infuocato che riscrive il post-Amici

Nel dorato ma fragilissimo mondo del gossip televisivo, i tempi sono tutto, e Giulia Pauselli ha scelto il momento più strategico per servire la sua vendetta mediatica. I maligni del web sussurrano che la sua ultima mossa non sia affatto casuale, arrivando a stretto giro dopo la discussa finale dell’Eurovision 2026.

In quella serata ad altissima tensione, mentre Sal Da Vinci si esibiva sulle note del suo brano, Marcello Sacchetta si è reso protagonista di un bacio decisamente troppo appassionato sul palco con la collega Francesca Tocca.

Nonostante lui abbia frettolosamente liquidato l’episodio come una semplice esigenza scenica costruita a tavolino per la televisione, la Pauselli aveva preferito trincerarsi dietro un silenzio glaciale. Un silenzio che, tuttavia, era solo la calma prima della tempesta, esplosa nelle ultime ore con una rivelazione che ha polverizzato i resti di quello che era uno degli amori più protetti del talent di Maria De Filippi.

Il gossip bomba dopo l’Eurovision

Marcello e Giulia sono stati per anni la coppia simbolo di Amici, un legame solido nato tra le sale prove e i riflettori, coronato dalla nascita del piccolo Romeo Maria e condiviso quotidianamente con milioni di follower. Sebbene la fine della loro storia non fosse mai stata ufficializzata tramite i classici comunicati stampa, da mesi i due erano diventati dei fantasmi sui rispettivi profili social.

Sacchetta si era limitato a parlare vagamente di una situazione complessa, ma la conferma definitiva del punto di non ritorno è arrivata adesso, e nel modo più clamoroso possibile. A svelare l’arcano ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha dato un nome e un volto alla nuova fiamma della ballerina. Si chiamerebbe Osvaldo ed è un noto imprenditore. Al momento, nulla di confermato dalla diretta interessata.

La reazione dell’ex compagno non si è fatta attendere ed è stata tanto silenziosa quanto drastica. Stando alle indiscrezioni, Sacchetta sarebbe stato colto del tutto di sorpresa dal tempismo di questo debutto social. La risposta del coreografo è arrivata direttamente via Instagram, dove ha rimosso il “segui” al profilo di Giulia, interrompendo di fatto ogni genere di contatto virtuale e reale.