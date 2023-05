Eurovision 2023 ha incoronato vincitrice la Svezia con Loreen e la sua Tattoo, brano che non è sfuggito ad accuse di ‘ispirazione’ ad altri brani (su tutti, “V plenu” dell’ucraina Mika Newton). Ad averla spinta verso la vittoria soprattutto i voti delle giurie nazionali, per le quali è arrivata prima con 340 punti contro i 177 della seconda classificata, Israele con Unicorn). Superfavorita della vigilia, Loreen è entrata ‘Papa’ ed è uscita vestita di bianco, ma non per volontà del pubblico, che ha preferito il Cha Cha Cha della Finlandia portato in scena da Käärijä. Il pubblico di Liverpool non ha mai fatto segreto dell’amore per il rappresentante finlandese, le cui esibizioni sono sempre state accompagnate da boati capaci di far venir giù l’Arena e che non ha mai smesso di fare il tifo per Käärijä anche quando Loreen è stata annunciata al primo posto per le giurie Nazionali.

Per il dettaglio sui voti assegnati dalle singole Giurie Nazionali ai vari Paesi in gara e il dato dei vari televoti nazionali (e del resto del mondo) vi rimandiamo al sito ufficiale di Eurovision e all’efficace sintesi di Eurofestival Italia. Giusto per dare un’idea, però, recuperiamo le prime cinque posizioni per le Giurie Nazionali e per il Televoto nella tabella in basso.

Eurovision 2023, chi ha dato 12 punti all’Italia?

L’ESC 2023 sarà ricordato come l’anno della ‘pace’ tra Italia e San Marino. Scherzi a parte, la giuria di San Marino ha dato 12 punti all’Italia insieme a quelle di Slovenia, Austria, Romania e Croazia. Interessante anche il dato della Svezia, altro paese con cui c’è una certa vecchia ruggine, la cui giuria ha assegnato ben 7 punti all’Italia.

Interessante vedere anche la distribuzione dei voti ricevuti dai Televoti nazionali. Ad aver dato 12 punti all’Italia è stato il pubblico di Malta e Albania, seguiti da Germania e Svizzera a 10, quindi 8 da Slovenia, Croazia, Austria e 7 da Belgio, Francia, Israele, San Marino, Norvegia, Romania. Il resto dei voti lo vedete sul sito di ESC 2023.

Eurovision 2023, come ha votato l’Italia?

La giuria italiana – presieduta da Carlo Massarini e composta da Tosca, Stefania Zizzari di Tv, Sorrisi e Canzoni, Maria Grazia Fontana e dal conduttore radiofonico Fabrizio D’Alessio, ha così assegnato i suoi voti.

12 punti – Israele

10 punti – Ucraina

8 punti – Svezia

7 punti – Cechia

6 punti – Estonia

5 punti – Armenia

4 punti – Svizzera

3 punti – Lituania

2 punti – Belgio

1 punti – Serbia

Spiccano l’assenza della Finlandia, della Croazia, della Francia. Il pubblico ha poi notato che Israele ha conquistato il terzo posto per solo 12 punti sull’Italia…

Il televoto italiano ha premiato la Moldavia, ovvero Pasha Parfeni con Soarele şi Luna, e subito dopo la Norvegia, che ha schierato l’italo-norvegese Alessandra Mele, data tra le favorite alla vigilia e balzata nella top Five proprio grazie al televoto. Abbiamo poi votato per l’Ucraina e spiccano i voti per Finlandia e Croazia… Lo spirito dell’ESC alberga nei televotanti italiani.

12 punti – Moldavia

10 punti – Norvegia

8 punti – Ucraina

7 punti – Albania

6 punti – Finlandia

5 punti – Israele

4 punti – Croazia

3 punti – Svezia

2 punti – Cechia

1 punti – Svizzera

In basso una sintesi.