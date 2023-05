Ormai ci siamo: la settimana prossima va in scena l’Eurovision 2023, una manifestazione che anche il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare, seguire ed attendere con trepidazione nelle settimane precedenti. Per scaldare i motori in vista delle semifinale e della Grand Finale, la Rai ha indetto per le 12:00 di oggi, venerdì 5 maggio 2023, una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

A raccontare la copertura della Rai ci sono Marinella Soldi, Presidente Rai; Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time; Claudio Fasulo, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time; Simona Martorelli, Direttore Relazioni Internazionali e Paola Marchesini, Direttore Rai Radio2.

Non mancano Gabriele Corsi e Mara Maionchi, i due conduttori e commentatori delle serate finali che andranno in onda su Raidue (le semifinali di martedì 9 e giovedì 11 maggio) e su Raiuno (la Grand Finale del 13 maggio), oltre che su RaiPlay. Per l’Italia è noto che concorrerà Marco Mengoni, e proprio un suo videomessaggio è in programma durante la conferenza.

L’Eurovision 2023 si tiene in Inghilterra, a Liverpool, alla Bank Arena. La Nazione ospitante non coincide con quella vincente dell’edizione scorsa, l’Ucraina, che per motivi che tutti conosciamo non ha potuto organizzare l’evento. A condurre ci saranno Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham e Julia Sanina. Per l’Italia, oltre a Corsi e Maionchi, su Per Rai Radio 2 il commento sarà de LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.