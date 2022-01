Martedì 25 gennaio a Torino andrà in scena il primo passo ufficiale verso l’Eurovision 2022, che si terrà il 10, 12 e 14 maggio. Di cosa si tratta? Del passaggio di testimone tra il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, e il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, che si svolgerà a Palazzo Madama in piazza Castello alle ore 12.00. L’evento sarà proposto in live streaming su RaiPlay.

Cosa succederà in questo evento? Si deciderà, tramite un’estrazione a sorte (Allocation Draw), la composizione del cartellone delle prime due serate che vedranno 36 Paesi competere in due semifinali. Ad essi si aggiungeranno anche i cosiddetti Big Five: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, il cui accesso alla finale è diretto. A condurre la cerimonia ci saranno Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi.

A proposito di conduzione, per la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest non ci sono stati ancora annunci ufficiali (d’altronde il direttore di Rai1 Stefano Coletta aveva anticipato che le decisioni vere e proprie sarebbero arrivate soltanto dopo aver archiviato Sanremo). In pole restano i nomi di Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. Circolano da tempo anche quelli di Chiara Ferragni, Milly Carlucci e Matilda De Angelis.

Secondo quanto risulta a TvBlog, tra gli artisti coinvolti per Eurovision 2022 ci potrebbe essere anche Tiziano Ferro, tra i pochi cantanti italiani con grande seguito anche all’estero. L’annuncio ufficiale, come detto, è fissato per le prossime settimane e non è assolutamente da escludere che arrivi nel corso di una serata del Festival di Sanremo, al via tra esattamente due settimane, ossia martedì primo febbraio.