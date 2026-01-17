Europei pallanuoto, oggi Italia-Georgia: orario tv e il Settebello per restare a punteggio pieno

Con la seconda fase entrano nel vivo gli Europei di pallanuoto maschile che si stanno disputando a Belgrado, in Serbia. Il Settebello, dopo aver vinto il Gruppo D nella prima fase con tre successi su tre, netto anche l’ultimo sulla Romania (20-6) torna in vasca oggi, sabato 18 gennaio 2026, alle ore 15,30 per affrontare la Georgia nel primo match del Gruppo F inaugurando così la seconda fase del torneo.

Pallanuoto, Italia a punteggio pieno: 6 punti di vantaggio

Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Sandro Campagna hanno dominato il primo girone con vittorie convincenti e partono dunque con 6 punti già conquistati grazie agli scontri diretti con le squadre qualificate, lo stesso punteggio della Grecia. A seguire nel girone Croazia e Romania a quota 3, mentre Turchia e Georgia partono da zero.

“Credo che possiamo crescere anche attraverso gli errori – ha dichiarato alla vigilia il CT Campagna – questa è una squadra giovane, per tanti è la prima volta in una competizione importante come gli Europei. Giocare con alti e bassi è normale, soprattutto durante la partita”.

Il calendario del Settebello

Dopo la Georgia di oggi, l’Italia affronterà lunedì 19 gennaio la Grecia (ore 18.00) e mercoledì 21 gennaio la Croazia (ore 18.00). Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno direttamente per le semifinali. Nel Gruppo F in programma oggi anche Grecia-Turchia (ore 18.00) e Croazia-Romania (ore 20.30).

Dove vedere Italia-Georgia in tv e streaming

La partita tra Italia e Georgia degli Europei di pallanuoto non sarà trasmessa in diretta tv. La gara sarà visibile in diretta streaming su Rai Play Sport 2 ed Eurovision Sport, gratuitamente per tutti gli iscritti.