Sono in corso dal 10 maggio scorso gli Europei di nuoto alla Duna Arena d Budapest, in Ungheria. Da oggi, lunedì 17 maggio, la competizione entra nel vivo. Infatti, se nella prima settimana è stata la volta di nuoto artistico, tuffi e nuoto di fondo, ora tocca ai protagonisti del nuoto in vasca lunga.

L’evento sportivo è coperto da Rai2 (che ogni pomeriggio trasmette il Giro d’Italia), con le gare in onda tutti i giorni fino a domenica dalle ore 18.00 (fino alle 19.40 circa). Telecronaca di Enrico Cattaneo e Luca Sacchi, interviste di Elisabetta Caporale. L’evento è visibile, come di consueto, anche in live streaming su RaiPlay.

Di seguito il dettaglio della programmazione di Rai2:

Europei di nuoto 2021, il calendario

Lunedì 17 maggio

Semifinali e finali dalle 18.00

400 misti fem

400 stile libero mas

semi 50 stile libero fem

semi 50 dorso mas

semi 100 farfalla fem

semi 100 rana mas

4×100 stile libero fem

4×100 stile libero mas

Martedì 18 maggio

Semifinali e finali dalle 18:00

800 stile libero fem

100 rana mas

100 farfalla fem

semi 100 stile libero mas

semi 100 rana fem

semi 200 farfalla mas

semi 50 dorso fem

50 dorso mas

50 stile libero fem

4×200 stile libero mixed

Mercoledì 19 maggio

Semifinali e finali dalle 18.00

1500 stile libero mas

100 stile libero mas

100 rana fem

semi 100 dorso mas

semi 200 farfalla fem

semi 200 rana mas

50 dorso fem

semi 200 misti mas

semi 200 stile libero fem

200 farfalla mas

4×200 stile libero mas

Giovedì 20 maggio

Semifinali e finali dalle 18.00

200 farfalla fem

100 dorso mas

semi 100 dorso fem

semi 200 stile libero mas

semi 200 rana fem

semi 50 farfalla mas

200 stile libero fem

200 rana mas

200 misti mas

4×100 mista mixed

Venerdì 21 maggio

Semifinali e finali dalle 18.00

1500 stile libero fem

50 farfalla mas

100 dorso fem

semi 200 dorso mas

semi 100 stile libero fem

semi 50 rana mas

200 rana fem

200 stile libero mas

semi 200 misti fem

4×200 stile libero fem

Sabato 22 maggio

Semifinali e finali dalle 18.00

800 stile libero mas

100 stile libero fem

50 rana mas

semi 200 dorso fem

semi 50 stile libero mas

semi 50 farfalla fem

semi 100 farfalla mas

semi 50 rana fem

200 dorso mas

200 misti fem

4×100 stile libero mixed

Domenica 23 maggio

Finali dalle 18.00

50 farfalla fem

50 stile libero mas

50 rana fem

100 farfalla mas

200 dorso mas

400 misti mas

400 stile libero fem

4×100 mista mas

4×100 mista fem.