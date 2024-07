Dal 14 giugno al 14 luglio 2024, si svolgerà UEFA Euro 2024, la diciassettesima edizione dei campionati europei di calcio che si terranno in Germania, paese ospitante per la terza volta dopo l’edizione del 1988, tenutasi nella Germania Ovest, e dopo le quattro partite che si sono giocate nell’edizione itinerante del 2020 (svoltasi un anno dopo a causa del COVID-19). Le partite degli Europei 2024 andranno in onda sulla Rai e su Sky. La nazionale detentrice del titolo è l’Italia.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Europei 2024: partite oggi

Europei 2024: partite oggi in chiaro sulla Rai

Venerdì 5 luglio 2024

Ore 18

Germania-Spagna

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, commento Lele Adani

In studio Francesca Spaziani Testa

Ore 21

Portogallo-Francia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Alberto Rimedio, commento Antonio Di Gennaro

In studio Simona Rolandi, Marco Lollobrigida

Martedì 2 luglio 2024

Ore 21

Austria-Turchia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Luca De Capitani, Sebino Nela

Lunedì 1° luglio 2024

Ore 21

Portogallo-Slovenia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, commento Lele Adani

Domenica 30 giugno 2024

Ore 21

Spagna-Georgia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Dario Di Gennaro, commento Andrea Stramaccioni

Sabato 29 giugno 2024

Ore 18

Svizzera-Italia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Alberto Rimedio, commento Antonio Di Gennaro

Bordocampo Tiziana Alla

Mercoledì 26 giugno 2024

Ore 18

Ucraina-Belgio

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Dario Di Gennaro, Andrea Stramaccioni

Ore 21

Georgia-Portogallo

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, Daniele Adani

Martedì 25 giugno 2024

Ore 18

Olanda-Austria

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Dario Di Gennaro, commento Andrea Stramaccioni

Ore 21

Inghilterra-Slovenia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Luca De Capitani, commento Sebino Nela

Lunedì 24 giugno 2024

Ore 21

Croazia-Italia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Alberto Rimedio, Antonio Di Gennaro

Bordocampo Tiziana Alla

Interviste Andrea Riscassi

Domenica 23 giugno 2024

Ore 21

Svizzera-Germania

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, commento Daniele Adani

Sabato 22 giugno 2024

Ore 18

Turchia-Portogallo

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Alberto Rimedio, commento Antonio Di Gennaro

Ore 21

Belgio-Romania

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Dario Di Gennaro, Andrea Stramaccioni

Venerdì 21 giugno 2024

Ore 21

Olanda-Francia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, commento Daniele Adani

Giovedì 20 giugno 2024

Ore 18

Danimarca-Inghilterra

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Luca De Capitani, commento Sebino Nela

Ore 21

Spagna-Italia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Alberto Rimedio, commento Antonio Di Gennaro

Mercoledì 19 giugno 2024

Ore 18

Germania-Ungheria

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Luca De Capitani, commento Sebino Nela

Ore 21

Scozia-Svizzera

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Dario Di Gennaro, commento Andrea Stramaccioni

Martedì 18 giugno 2024

Ore 21

Portogallo-Repubblica Ceca

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, commento Daniele Adani

Lunedì 17 giugno 2024

Ore 18

Belgio-Slovacchia

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, commento Daniele Adani

Ore 21

Austria-Francia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Luca De Capitani, commento Sebino Nela

Domenica 16 giugno 2024

Ore 21

Serbia-Inghilterra

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Dario Di Gennaro, commento Andrea Stramaccioni

Sabato 15 giugno 2024

Ore 18

Spagna-Croazia

Rai 2, RaiPlay

Telecronaca Luca De Capitani, commento Sebino Nela

Ore 21

Italia-Albania

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Alberto Rimedio, commento Antonio Di Gennaro

Bordocampo Tiziana Alla

Interviste Andrea Riscassi

Venerdì 14 giugno 2024

Ore 21

Germania-Scozia

Rai 1, RaiPlay

Telecronaca Stefano Bizzotto, commento Andrea Stramaccioni

Europei 2024: partite oggi su Sky

Venerdì 5 luglio 2024

Ore 18

Germania-Spagna

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo

Bordocampo Niccolò Omini e Giovanni Guardalà

Ore 21

Portogallo-Francia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani

Bordocampo Paolo Assogna e Filippo Benincampi

Martedì 2 luglio 2024

Ore 18

Romania-Olanda

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi

Bordocampo Massimiliano Nebuloni

Ore 21

Austria-Turchia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, Lorenzo Minotti

Bordocampo Massimo Ugolini

Lunedì 1° luglio 2024

Ore 18

Francia-Belgio

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Gianluigi Bagnulo

Ore 21

Portogallo-Slovenia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo Paolo Assogna

Domenica 30 giugno 2024

Ore 18

Inghilterra-Slovacchia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti

Bordocampo Filippo Benincampi

Ore 21

Spagna-Georgia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani

Bordocampo Giovanni Guardalà

Sabato 29 giugno 2024

Ore 18

Svizzera-Italia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio

Ore 21

Germania-Danimarca

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo

Bordocampo Niccolò Omini

Mercoledì 26 giugno 2024

Ore 18

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ore 18

Ucraina-Belgio

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

Bordocampo Massimiliano Nebuloni

Diretta Gol Federico Zancan

Ore 18

Slovacchia-Romania

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Nicolò Ramella

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ore 21

Georgia-Portogallo

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi

Bordocampo Paolo Assogna

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Ore 21

Repubblica Ceca-Turchia

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Diretta Gol Paolo Redi

Martedì 25 giugno 2024

Ore 18

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ore 18

Francia-Polonia

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Thomas Heurtaux

Bordocampo Andrea Paventi

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Ore 18

Olanda-Austria

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Dario Massara

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ore 21

Inghilterra-Slovenia

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti

Bordocampo Filippo Benincampi

Diretta Gol Paolo Ciarravano

Ore 21

Danimarca-Serbia

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone

Diretta Gol Giovanni Poggi

Lunedì 24 giugno 2024

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ore 21

Croazia-Italia

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano

Diretta Gol Federico Zancan

Ore 21

Albania-Spagna

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Bordocampo Paolo Assogna

Diretta Gol Daniele Barone

Domenica 23 giugno 2024

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ore 21

Svizzera-Germania

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani

Bordocampo Niccolò Omini

Diretta gol Federico Botti

Ore 21

Scozia-Ungheria

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Diretta gol Paolo Ciarravano

Sabato 22 giugno 2024

Ore 15

Georgia-Repubblica Ceca

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

Ore 18

Turchia-Portogallo

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo,

bordocampo Paolo Assogna

Ore 21

Belgio-Romania

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, Lorenzo Minotti

Venerdì 21 giugno 2024

Ore 15

Slovacchia-Ucraina

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Ore 18

Polonia-Austria

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

Ore 21

Olanda-Francia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo Paolo Aghemo

Giovedì 20 giugno 2024

Ore 15

Slovenia-Serbia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi

Ore 18

Danimarca-Inghilterra

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Laura Giuliani

Ore 21

Spagna-Italia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Bordocampo: Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio

Mercoledì 19 giugno 2024

Ore 15

Croazia-Albania

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Thomas Heurtaux

Bordocampo Gianluigi Bagnulo

Ore 18

Germania-Ungheria

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Aldo Serena,

Bordocampo Massimiliano Nebuloni

Ore 21

Scozia-Svizzera

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, commento Fernando Orsi

Martedì 18 giugno 2024

Ore 18

Turchia-Georgia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, bordocampo Francesco Cosatti

Ore 21

Portogallo-Repubblica Ceca

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti

Lunedì 17 giugno 2024

Ore 15

Romania-Ucraina

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

Ore 18

Belgio-Slovacchia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone

Ore 21

Austria-Francia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo Francesco Cosatti

Domenica 16 giugno 2024

Ore 15

Polonia-Olanda

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Laura Giuliani

Ore 18

Slovenia-Danimarca

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, Fernando Orsi

Ore 21

Serbia-Inghilterra

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani

Bordocampo Gianluigi Bagnulo

Sabato 15 giugno 2024

Ore 15

Ungheria-Svizzera

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti

Ore 18

Spagna-Croazia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena

Bordocampo Valentina Mariani

Ore 21

Italia-Albania

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Riccardo Re

Venerdì 14 giugno 2024

Ore 21

Germania-Scozia

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani

Bordocampo Niccolò Omini e Filippo Benincampi

Europei 2024 in tv: dove vederli

Gli Europei 2024 di calcio andranno in onda sulle reti Rai (31 partite su 51) e su Sky Sport (tutte le partite).

Europei 2024 in chiaro: diretta Rai

La Rai trasmetterà in chiaro 31 partite su 51 in diretta televisiva: 22 partite andranno in onda su Rai 1 mentre le restanti 9 andranno in onda su Rai 2. Tutte e 51 le partite della manifestazione, però, saranno disponibili in diretta radiofonica e andranno in onda su Radio 1 e Radio 1 Sport.

I telegiornali e i Giornali Radio Rai dedicheranno alla manifestazione rubriche e aggiornamenti.

Su Rai Sport HD, andrà in onda Diretta Azzurra, un appuntamento quotidiano live da Iserlohn, il quartier generale degli azzurri in Germania.

Su Rai 2, dal 14 giugno, invece, andrà in onda Dribbling Europei mentre su Rai 1, in seconda serata, andrà in onda Notti Europee, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari.

Le partite saranno commentate da 4 coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela.

Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento, condotto da Simona Rolandi e Marco Lollobrigida.

Europei 2024: diretta Sky

Sky Sport trasmetterà tutte le partite di UEFA Euro 2024: 51 match, di cui 20 in esclusiva.

La squadra di talent di Sky Sport sarà formata da Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e Fernando Orsi e dalle novità Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, Thomas Heurtaux, calciatore francese ex Udinese che sarà seconda voce in telecronaca, e Angelo Ogbonna, calciatore italiano negli ultimi 9 anni al West Ham.

Il testimonial della competizione per Sky Sport sarà il campione d’Europa Giorgio Chiellini.

La padrona di casa sarà Federica Masolin, che condurrà direttamente sul campo i pre e post-partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Federica Masolin sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco di Baviera.

Gli inviati al seguito della nazionale azzurra saranno Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio.

Fabio Caressa e Beppe Bergomi, invece, commenteranno le partite dell’Italia.

Sky Sport 24 seguirà la manifestazione con news e aggiornamenti live dai campi di allenamento e dalle sedi degli incontri.

I programmi saranno i seguenti: alle ore 10 andrà in onda la prima edizione dagli studi di Sky Sport 24, Guten Morgen Euro, spazio dedicato a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite della giornata. Alle ore 12:30 andranno in onda gli studi live da Berlino, dove, dalle ore 13, sarà in diretta l’appuntamento con L’Europa è servita. Alle ore 18, spazio agli approfondimenti dedicati ai match: in conduzione si alterneranno Dario Nicolini e Marina Presello. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle ore 15, alle ore 18 e alle ore 21 e, in queste occasioni, Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione degli studi pre e post-partita: EuroGoleador e Sky Euro Show. La giornata si chiuderà con Calciomercato – L’Originale. Sabato e domenica, infine, andranno in onda gli studi serali del fine settimana con Euroweekend.

Europei 2024 su RaiPlay

Le 31 partite che andranno in onda in chiaro sulle reti Rai saranno visibili in streaming anche su RaiPlay e anche su RaiPlay Sound.

Su RaiPlay, saranno disponibili anche una serie di documentari sulle grandi storie del calcio.

Europei 2024 su NOW TV

Tutte e 51 le partite della manifestazione saranno visibili in streaming anche su NOW.

I campionati europei di calcio del 2024 inizieranno il 14 giugno e termineranno il 14 luglio.

Dal 14 al 26 giugno, si giocheranno le 36 partite della fase a gironi.

Dal 29 giugno al 2 luglio, invece, si giocheranno gli ottavi di finale.

I quarti di finale, invece, si giocheranno il 5 e il 6 luglio mentre le semifinali si giocheranno il 9 e il 10 luglio.

La finale si disputerà il 14 luglio.

Europei 2024: quando gioca l’Italia, partite Italia

Per quanto riguarda la fase a gironi, l’Italia, inserita nel Gruppo B, giocherà la prima partita contro l’Albania il 15 giugno, la seconda partita contro la Spagna il 20 giugno e la terza partita contro la Croazia il 24 giugno.

Europei 2024: gironi

Nella fase a gironi, troviamo 6 gruppi da quattro nazionali ciascuno. Si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta, le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Di seguito, i 6 gruppi:

– Gruppo A con Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera;

– Gruppo B con Spagna, Croazia, Italia e Albania;

– Gruppo C con Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra;

– Gruppo D con Polonia, Paesi Bassi, Austria e Francia;

– Gruppo E con Belgio, Slovacchia, Romania e Ucraina;

– Gruppo F con Turchia, Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Europei 2024: calendario

14 giugno

A: Germania – Scozia 5-1

15 giugno

A: Ungheria – Svizzera 1-3

B: Spagna – Croazia 3-0

B: Italia – Albania 2-1

16 giugno

D: Polonia – Paesi Bassi 1-2

C: Slovenia – Danimarca 1-1

C: Serbia – Inghilterra 0-1

17 giugno

E: Romania – Ucraina 3-0

E: Belgio – Slovacchia 0-1

D: Austria – Francia 0-1

18 giugno

F: Turchia – Georgia 3-1

F: Portogallo – Repubblica Ceca 2-1

19 giugno

B: Croazia – Albania 2-2

A: Germania – Ungheria 2-0

A: Scozia – Svizzera 1-1

20 giugno

C: Slovenia – Serbia 1-1

C: Danimarca – Inghilterra 1-1

B: Spagna – Italia 1-0

21 giugno

E: Slovacchia – Ucraina 1-2

D: Polonia – Austria 1-3

D: Paesi Bassi – Francia 0-0

22 giugno

F: Georgia – Repubblica Ceca 1-1

F: Turchia – Portogallo 0-3

E: Belgio – Romania 2-0

23 giugno

A: Svizzera – Germania 1-1

A: Scozia – Ungheria 0-1

24 giugno

B: Croazia – Italia 1-1

B: Albania – Spagna 0-1

25 giugno

D: Paesi Bassi – Austria 2-3

D: Francia – Polonia 1-1

C: Inghilterra – Slovenia 0-0

C: Danimarca – Serbia 0-0

26 giugno

E: Slovacchia – Romania 1-1

E: Ucraina – Belgio 0-0

F: Repubblica Ceca – Turchia 1-2

F: Georgia – Portogallo 2-0

29 giugno

Svizzera-Italia 2-0

Germania-Danimarca 2-0

30 giugno

Inghilterra-Slovacchia 2-1 (dts)

Spagna-Georgia 4-1

1 luglio

Francia-Belgio 1-0

Portogallo-Slovenia 3-0 (dcr)

2 luglio

Romania-Olanda 0-3

Austria-Turchia 1-2

5 luglio

Germania-Spagna

Portogallo-Francia

6 luglio

Inghilterra-Svizzera

Olanda-Turchia

9 luglio

Semifinale

10 luglio

Semifinale

14 luglio

Finale