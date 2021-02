Oggi, venerdì 16 febbraio, a Nyon si terrà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Sono due le squadre italiane rimaste in corsa, dopo il ritorno dei sedicesimi di ieri, ossia Milan e Roma, mentre il Napoli, nonostante il successo contro il Granada per 2 a 1, è stato eliminato (qui tutti i risultati).

Il sorteggio si terrà presso la Casa del Calcio Europea della città svizzera e sarà trasmesso in diretta su Sky. In particolare, a partire dalle ore 13.00, sarà proposto in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 (oltre che in live streaming su Sky Go, anche in HD), con la conduzione in studio di Leo Di Bello, in compagnia di Matteo Marani e Riccardo Trevisani.

Nessuna squadra è testa di serie e, di conseguenza, dall’urna elvetica potrebbero uscire anche confronti fra formazioni della stessa nazione.

Sulla carta gli avversari da evitare sono le tre squadre inglesi, ossia Manchester United, Tottenham e Arsenal. Da non sottovalutare nemmeno le due spagnole Villarreal e Granada. Nell’urna del sorteggio per gli ottavi di Europa League ci sono anche Ajax, Glasgow Rangers, Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Olympiacos, Dinamo Zagabria, Molde e Young Boys.

Ricordiamo che il Milan si è qualificato agli ottavi di Europa League dopo aver superato nel doppio confronto la Stella Rossa, mentre la Roma ha avuto la meglio, senza troppe difficoltà, contro il Braga.

Il calcio giocato tornerà domani con la Serie A (tre partite in programma, due su Sky, una su Dazn) e non stasera come inizialmente previsto nel calendario: l’anticipo del campionato Torino-Sassuolo, infatti, è stato rinviato a causa dei tanti casi di positività al covid riscontrati nella squadra piemontese (si giocherà il 17 marzo alle ore 15.00).