Europa League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Roma e Atalanta valide per l’andata delle semifinali.

Giovedì 2 maggio, Roma e Atalanta saranno impegnate nella semifinale di andata di UEFA Europa League 2023-2024. I giallorossi e i nerazzurri bergamaschi affronteranno rispettivamente Bayer Leverkusen e Olympique Marsiglia. La finale della seconda manifestazione continentale per club, quindi, che si giocherà il 22 maggio 2024 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, potrebbe vedere protagoniste due squadre italiane. La Roma, tra l’altro, è già stata in finale di Europa League l’anno scorso, finale persa contro il Siviglia.

Anche la Fiorentina è in corsa per una finale di coppa europea. I viola, infatti, possono accedere alla finale della Conference League, come è già accaduto l’anno scorso, nella finale persa contro il West Ham. Per conquistare la finale, la Fiorentina deve superare l’ostacolo Bruges.

Di seguito, trovate la programmazione tv riguardante le tre partite delle italiane nei dettagli.

Europa League: dove vedere la partita della Roma

Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 21 (collegamento dalle ore 20:35). La telecronaca della partita sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Il match sarà disponibile anche su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K, sempre a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Aldo Serena. A bordocampo, ci saranno Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Niccolò Omini. Il telecronista di Diretta Gol, invece, sarà Federico Zancan.

La partita tra i giallorossi e i neo-campioni di Germania, inoltre, sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo.

Europa League: dove vedere la partita dell’Atalanta

Anche Olympique Marsiglia-Atalanta sarà visibile in chiaro ma in differita, precisamente su TV8 a partire dalle ore 23.

La partita andrà in onda in diretta su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW, a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo, invece, ci saranno Massimiliano Nebuloni e Filippo Benincampi. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Paolo Ciarravano.

La partita tra i nerazzurri e l’OM sarà disponibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi.

Conference League: dove vedere la partita della Fiorentina

Fiorentina-Bruges andrà in onda in chiaro, su TV8, a partire dalle ore 21.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport, precisamente su Sky Sport 254 e NOW. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo, invece, ci saranno Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Dario Massara.

Il match sarà disponibile anche su DAZN.