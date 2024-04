Europa League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Milan, Roma e Atalanta valide per il ritorno dei quarti di finale.

Europa League, le partite del 18 aprile 2024 in diretta tv: Roma-Milan su Rai 1

Giovedì 18 aprile 2024, Milan, Roma e Atalanta scenderanno in campo per i quarti di finale di ritorno di UEFA Europa League 2023/2024.

I giallorossi e i nerazzurri affronteranno questo ritorno con uno stato d’animo differente rispetto ai rossoneri. Il Milan, infatti, ha perso in casa contro la Roma il primo atto di questo derby italiano di Europa League: i giochi sono ancora aperti ma i giallorossi hanno il vantaggio di poter giocare dinanzi al proprio pubblico. L’Atalanta, invece, dopo l’impresa portata a termine all’Anfield, vincendo in casa del Liverpool per 3-0, ospiterà i Reds al Gewiss Stadium e la qualificazione alle semifinali, salvo inaspettate sorprese, dovrebbe essere ampiamente a portata di mano.

Gli altri due quarti di finale, invece, saranno West Ham-Bayer Leverkusen (i tedeschi hanno appena festeggiato la loro prima Bundesliga) e Benfica-Olympique Marsiglia.

Di seguito, trovate la programmazione tv nei dettagli.

Europa League: le partite delle italiane

Il ritorno del derby italiano di Europa League, Roma-Milan, andrà in onda in diretta alle ore 21 su Rai 1 (il pre-partita avrà inizio alle ore 20:35). La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro mentre le interviste e gli interventi da bordo campo saranno a cura di Tiziana Alla. In studio, con Simona Rolandi, ci saranno Daniele Adani e Ubaldo Righetti.

Roma-Milan sarà visibile anche su Sky e andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Compagnoni, con il commento di Aldo Serena. A bordocampo, ci saranno Peppe Di Stefano, Paolo Assogna, Emanuele Baiocchini e Angelo Mangiante. Il telecronista di Diretta Gol sarà Riccardo Gentile.

Gli studi pre e post-partita saranno condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo.

Roma-Milan sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Atalanta-Liverpool, invece, si potrà vedere su Sky Sport e su DAZN, sempre dalle ore 21.

Su Sky, la partita andrà in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo, ci saranno Massimiliano Nebuloni, Marina Presello e Francesco Cosatti. Il telecronista di Diretta Gol sarà Paolo Ciarravano.

Su DAZN, invece, la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi.

Europa League: le altre partite su Sky di giovedì 18 aprile 2024

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

West Ham-Bayer Leverkusen

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Davide Polizzi

Olympique Marsiglia-Benfica

Sky Sport 256 e NOW

Telecronaca Filippo Benincampi; Diretta Gol Antonio Nucera

Europa League: le altre partite su DAZN di giovedì 18 aprile 2024

ore 21

Zona Europa

Conduttore Alessandro Iori

Olympique Marsiglia-Benfica

Telecronaca di Dario Mastroianni

West Ham-Bayer Leverkusen

Telecronaca di Ricky Buscaglia