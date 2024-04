Europa League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Milan, Roma e Atalanta valide per l’andata dei quarti di finale.

Europa League, le partite dell’11 aprile 2024 in diretta tv: Milan-Roma su Rai 1

Oggi, giovedì 11 aprile 2024, è il giorno in cui Milan e Roma si sfideranno per i quarti di finale di andata di UEFA Europa League 2023-2024. Per i rossoneri, si tratta del terzo derby italiano in Europa dopo i match di Champions League dell’anno scorso contro Napoli e Inter. La Roma, invece, rigenerata dalla cura De Rossi, è sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria nel derby capitolino.

Anche l’Atalanta, però, scenderà in campo questa sera, nella prestigiosa cornice dell’Anfield contro i padroni di casa del Liverpool.

Gli altri due quarti di finale saranno Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Olympique Marsiglia.

Di seguito, trovate la programmazione tv nei dettagli.

Europa League: le partite delle italiane

Il derby italiano di Europa League, Milan-Roma, andrà in onda in diretta alle ore 21 su Rai 1. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani e mentre le interviste e gli interventi da bordo campo saranno a cura di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, ci saranno Sebino Nela e Fulvio Collovati.

Milan-Roma sarà visibile anche su Sky Sport e andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Gentile, con il commento di Aldo Serena. A bordocampo, ci saranno Peppe Di Stefano, Paolo Assogna, Emanuele Baiocchini e Angelo Mangiante. Il telecronista di Diretta Gol sarà Maurizio Compagnoni.

Gli studi pre e post-partita saranno condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo.

Milan-Roma sarà disponibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Liverpool-Atalanta, invece, sarà visibile su Sky Sport e su DAZN.

Su Sky, la partita andrà in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo, ci saranno Massimiliano Nebuloni e Gianluigi Bagnulo. Il telecronista di Diretta Gol sarà Paolo Ciarravano.

Su DAZN, invece, la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi.

Europa League: le altre partite su Sky di giovedì 11 aprile 2024

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Bayer Leverkusen-West Ham

Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Davide Polizzi

Benfica-Olympique Marsiglia

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Filippo Benincampi; Diretta Gol Antonio Nucera

Europa League: le altre partite su DAZN di giovedì 11 aprile 2024

Ore 21

Zona Europa

Conduttore Alessandro Iori

Bayer Leverkusen-West Ham

Telecronaca Ricky Buscaglia

Benfica-Olympique Marsiglia

Telecronaca Dario Mastroianni