Oggi, giovedì 16 marzo, in campo non soltanto la Conference, ma anche l’Europa League, con il ritorno degli ottavi di finale. Due le squadre italiane impegnate, la Juventus e la Roma.

Nel dettaglio, i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri giocheranno oggi pomeriggio in trasferta contro i tedeschi del Friburgo, battuti all’andata per 1-0. I giallorossi guidati da Josè Mourinho, invece, sfideranno, in trasferta, la Real Sociedad, partendo dall’ottimo 2-0 dell’andata giocata una settimana fa.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva, entrambe le sfide saranno proposte sia da Sky sia da Dazn. Inoltre, Friburgo-Juventus sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su Tv8.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita – anche per la Conference League – con Leo Di Bello in compagnia di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, con il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 saranno live anche su Sky Sport 4K.

Europa League, partite 16 marzo 2023

ore 18.45

Friburgo-Juventus

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, NOW e in chiaro su TV8

telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

in diretta su Dazn

telecronaca Pierluigi Pardo; commento Andrea Stramaccioni

Betis Siviglia-Manchester Utd in diretta su Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Filippo Benicampi

Fenerbahce-Siviglia in diretta su Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Antonio Nucera; Diretta Gol Federico Botti

Feyenoord-Shakhtar Donetsk in diretta su Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Gaia Brunelli; Diretta Gol Alberto Pucci

ore 21

Real Sociedad-Roma in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Angelo Mangiante; Diretta Gol Dario Massara

in diretta su Dazn

telecronaca Stefano Borghi

Arsenal-Sporting Lisbona in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Paolo Redi; Diretta Gol Nicolò Ramella

Union Saint Gilloise-Union B. in diretta su Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Cristiano Tognoli, Diretta Gol Andrea Voria

Ferencvaros-Bayer Leverkusen in diretta su Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Peppe Di Giovanni