Oggi, giovedì 16 marzo, torna in campo la Conference League, competizione che coinvolge due club italiani, ossia Lazio e Fiorentina. Le due squadre saranno impegnate nel ritorno degli ottavi di finale; i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri partono dalla sconfitta subita in casa dall’AZ Alkmaar la settimana scorsa per 2-1, mentre i viola di Vincenzo Italiano devono difendere l’1-0 maturato sette giorni fa in Turchia contro il Sivasspor.

Le partite di Conference League di Lazio e Fiorentina saranno trasmesse in diretta sia da Sky sia da Dazn. Nessuna delle due sarà visibile in chiaro.

Nel dettaglio, Sivasspor-Fiorentina sarà proposta su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e in streaming su NOW con telecronaca di Massimo Marianella. Il match sarà in diretta anche su Dazn con il racconto di Riccardo Mancini. Az Alkmaar-Lazio, invece sarà raccontata sulla pay tv da Paolo Ciarravano e su Dazn da Dario Mastroianni.

Per i commenti, su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18 e alle 23, sono previsti gli studi pre e post partita, anche per l’Europa League, con Leo Di Bello in conduzione e Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi ospiti.

Giovedì 16 marzo

ore 18.45

Sivasspor-Fiorentina

in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Davide Polizzi

in diretta su Dazn

telecronaca Riccardo Mancini; commento Manuel Pasqual

Slovan Bratislava-Basilea Diretta Gol Fabrizio Redaelli

Djurgarden-Lech Poznan Diretta Gol Elia Faggion

ore 21

Diretta Gol su Sky Sport 251 e NOW

AZ Alkmaar-Lazio

in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano; commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Alessandro Sugoni

in diretta su Dazn

telecronaca Dario Mastroianni; commento Dario Marcolin

Villarreal-Anderlecht Diretta Gol Giovanni Cristiano

West Ham-AEK Larnaca Diretta Gol Calogero Destro

Nizza-Sheriff Tiraspol Diretta Gol Giovanni Poggi