Dopo le due serate di Champions League, finite male per le italiane, con le eliminazioni di Atalanta (sconfitta dal Real Madrid) e Lazio (battuta dal Bayern Monaco), oggi, giovedì 18 marzo, torna in campo l’Europa League. In programma, infatti, le partite di ritorno degli ottavi di finale. Coinvolte due squadre italiane, ossia Roma e Milan. Di seguito trovate il dettaglio del calendario odierno dell’Europa League, competizione di cui Sky detiene i diritti. Questa settimana Tv8 non trasmetterà in chiaro una gara, bensì la Diretta Gol, mentre Shakhtar Donetsk-Roma e Milan-Manchester United saranno visibili live solo agli abbonati. Ricordiamo che tutte le partite sono disponibili anche in streaming su Now tv.

GIOVEDÌ 18 MARZO

ore 18.55

Diretta Gol su Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Shakhtar Donetsk-ROMA in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Daniele Adani; Diretta Gol Federico Zancan

Arsenal-Olympiacos in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Tottenham-Dinamo Zagabria in diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Dario Massara

Molde-Granada in diretta su Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Christian Giordano; Diretta Gol Antonio Nucera

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet), Sky Sport 486 (digitale terrestre) e TV8 (in chiaro)

MILAN-Manchester United in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet)

e in 4K HDR con Sky Q Satellite

telecronaca Massimo Marianella; commento Luca Marchegiani; bordocampo Peppe di Stefano e Alessandro Alciato; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Rangers-Slavia Praga in diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; Diretta Gol Filippo Benincampi

Young Boys-Ajax in diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Daniele Barone

Villarreal-Dynamo Kiev in diretta su Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Davide Polizzi; Diretta Gol Geri De Rosa.