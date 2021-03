Oggi, mercoledì 17 marzo 2021, torna in campo la Champions League, con le partite che chiudono gli ottavi di finale. Dopo l’eliminazione dell’Atalanta di ieri sera, sconfitta dal Real Madrid, oggi è la volta della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi sembra spacciata, visto che all’andata ha perso 4-1 in casa contro Bayern Monaco, tra i club candidati alla vittoria del torneo. Ma il calcio è strano e tutto può succedere.

Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa in diretta su Sky e sarà visibile soltanto agli abbonati della pay tv (disponibile anche su SkyGo e Now Tv).

Stasera è in programma anche Chelsea-Atletico Madrid, con gli inglesi avanti di un gol dopo la partita dell’andata.

Il post partita sarà curato da Anna Billò all’interno di Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco la squadra capitanata da Alessandro Costacurta, questa settimana con Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Per quanto riguarda Mediaset, che ieri ha trasmesso in chiaro su Canale 5 Real Madrid-Atalanta (vista da 4.289.000 telespettatori, share 15.7% – qui tutti gli ascolti di ieri), torna Pressing Champions League, in onda alle ore 23.40, su Italia 1. Qui saranno proposti le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di Bayern Monaco-Lazio, con il commento in studio di Giorgia Rossi, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari per i casi arbitrali.

Il calcio giocato tornerà già domani con le gare di Europa League, che coinvolgono due italiane, ossia Roma e Milan.

MERCOLEDÌ 17 MARZO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

BAYERN MONACO-LAZIO in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi

bordocampo Matteo Petrucci

Diretta Gol Dario Massara

Chelsea-Atletico Madrid in diretta su Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Paolo Ciarravano