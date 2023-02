Dopo le vittorie di Napoli e Inter agli ottavi di finale di Champions League, oggi scendono in campo le italiane attualmente impegnate in Europa League e Conference League ossia Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. Tutte le partite saranno visibili sia su Sky che su DAZN.

Per quanto riguarda il ritorno dei play-off di Europa League, la prima squadra italiana a scendere in campo, nel tardo pomeriggio, sarà la Juventus che, a Nantes, affronterà il club francese gialloverde con cui, all’Allianz Stadium, non è riuscita ad andare oltre un 1-1, non senza polemiche per qualche decisione arbitrale a sfavore dei bianconeri.

La Roma, invece, deve recuperare lo 0-1 rimediato alla Red Bull Arena contro gli austriaci del Salisburgo. Roma-Salisburgo sarà la partita in chiaro di questa giornata di coppe europee visto che andrà in onda anche in prima serata su TV8.

Per quanto concerne il ritorno dei play-off di Conference League, invece, la Lazio sarà la prima italiana a giocare, nel tardo pomeriggio. I biancocelesti, vittoriosi allo Stadio Olimpico per 1-0 contro il Cluj, affrontano oggi la trasferta in Romania.

L’unica squadra italiana ad essere pressoché certa del passaggio del turno, infine, è la Fiorentina che, questa sera, allo Stadio Artemio Franchi, affronterà i portoghesi dello Sporting Braga, battuti 4-0 una settimana fa.

Di seguito, tutti i dettagli delle quattro partite.

Come vedere le partite di Juventus e Roma in Europa League su Sky e DAZN

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Nantes-Juventus

Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Giovanni Guardalà; Diretta Gol Davide Polizzi

In diretta su DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo; commento: Andrea Stramaccioni.

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Roma-Salisburgo

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW, Sky Sport 4K e TV8

Telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol Dario Massara.

In diretta su DAZN

Telecronaca: Stefano Borghi; commento: Simone Tiribocchi.

Come vedere le partite di Lazio e Fiorentina in Conference League su Sky e DAZN

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Cluj-Lazio

Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni; bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Daniele Barone.

In diretta su DAZN

Telecronaca: Ricky Buscaglia; commento: Dario Marcolin.

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Fiorentina-Braga

Sky Sport Football, Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano; commento Nando Orsi; bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi; Diretta Gol Nicolò Ramella.

In diretta su DAZN

Telecronaca: Edoardo Testoni; commento: Manuel Pasqual.