Oggi, giovedì 20 aprile, dopo le due giornate di Champions, tornano Europa e Conference League, con il ritorno dei quarti di finale. In ballo ci sono tre squadre italiane: Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference. Nel dettaglio, i bianconeri di Massimiliano Allegri partono dall’1-0 ottenuto all’andata, mentre i giallorossi di Mourinho devono rimontare la sconfitta di misura subita in Olanda sette giorni fa. Sulla carta appare scontato il passaggio del turno per i viola di Italiano, che una settimana fa ha battuto i polacchi per 4-1.

Le partite saranno visibili in diretta su Dazn e Sky. Ecco la programmazione televisiva odierna.

Sporting Lisbona-Juventus (Europa League) in diretta su

-Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Riccardo Gentile; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo;

-Dazn

telecronaca Pierluigi Pardo; commento Andrea Stramaccioni; bordocampo Orazio Accomando

Roma-Feyenoord (Europa League) in diretta su

-Sky Sport Football, Sky Sport 253, NOW e in chiaro su TV8

telecronaca Federico Zancan; commento Aldo Serena; bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol Dario Massara

-Dazn

telecronaca Stefano Borghi; commento Simone Tiribocchi; bordocampo Tommaso Turci

Fiorentina-Lech Poznan (Conference League) in diretta su

-Sky Sport Uno, Sky Sport 254, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Paolo Ciarravano; commento Nando Orsi; bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni;

-Dazn

telecronaca Dario Mastroianni; commento Manuel Pasqual

Il pre e post partita su Sky sarà condotto da Leo Di Bello. Insieme a lui Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.

Per la cronaca, oggi sono in programma, per l’Europa League, anche Siviglia-Manchester United e Union Saint Gilloise-Bayer Leverkusen e per la Conference AZ Alkmaar-Anderlecht, West Ham-Gent e Nizza-Basilea. Tutte queste partite saranno proposte live sia su Sky sia su Dazn.