Dopo la Champions, torna l’appuntamento con Europa e Conference League. Oggi, giovedì 15 settembre, in campo le tre italiane: Roma e Lazio impegnate in Europa League e Fiorentina in Conference. A detenere i diritti tv delle due competizioni sono, come nella scorsa stagione, Sky e Dazn.

I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno iniziato alla grande il torneo battendo al debutto in casa il Feyenoord per 4-2. Molto meno positivo l’esordio per i giallorossi di Josè Mourinho, usciti sconfitti a sorpresa contro il Lugodorets. Per i viola di Vincenzo Italiano, invece, un non esaltante pareggio con il Rīgas.

Il programma di Europa e Conference League si aprirà oggi pomeriggio alle ore 18.45 con Midtjylland-Lazio, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 con la telecronaca di Paolo Ciarravano e il commento di Nando Orsi; a bordocampo Matteo Petrucci.

In serata toccherà all’altra squadra della Capitale scendere in campo: alle ore 21 inizierà, infatti, Roma-HJK Helsinki, che sarà proposta in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. In telecronaca ci saranno Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi, mentre il bordocampo sarà presidiato da Paolo Assogna e Valentina Mariani.

Alle 21.00 si disputerà anche Basaksehir-Fiorentina, visibile live su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in chiaro su TV8. La telecronaca sarà a cura di Dario Massara e Lorenzo Minotti; a bordocampo Vanessa Leonardi.

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello. In conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani e Andrea Marinozzi.

Come detto in apertura, tutte le gare delle italiane saranno trasmesse in diretta anche da Dazn, che però al momento non ha comunicato i nomi dei telecronisti né alcun dettaglio sulla programmazione.

Da segnalare che Arsenal-PSV Eindhoven di Europa League è stata rinviata, per via della morte della Regina Elisabetta II.