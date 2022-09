Inizia oggi, martedì 13 settembre 2022, il secondo turno della fase a gironi della Champions League. Anche questa settimana saranno quattro le squadre italiane impegnate, ossia Milan, Inter, Juventus e Napoli. Il debutto per le nostre compagini non è stato esaltante: soltanto gli azzurri di Spalletti sono riusciti a ottenere i tre punti, peraltro con una prestazione di grandissimo livello contro il Liverpool. Per il Milan solo un pareggio contro il Salisburgo, mentre Inter e Juventus si sono dovute arrendere di fronte a, rispettivamente, Bayern Monaco e Psg.

In questa seconda giornata di Champions League in programma tra oggi e domani le sfide sembrano più alla portata dei club italiani, ma, come sempre, sarà il terreno di gioco a fornire una risposta.

Si parte oggi con Viktoria Plzen-Inter, con calcio di inizio alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e sarà raccontata da Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti, con Andrea Paventi a bordocampo.

Il match che vedrà impegnati gli uomini di Simone Inzaghi sarà visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Mercoledì ben tre gare ‘italiane’ (è una eccezione, più sotto vi spieghiamo da cosa sia dovuta). Alle 18.45 Milan-Dinamo Zagabria sarà trasmessa da Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

La gara della squadra campione d’Italia sarà visibile anche su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. In serata, con calcio di inizio alle ore 21.00, tocca a Juventus e Napoli, rispettivamente contro Benfica e Rangers.

La partita dei bianconeri sarà proposta in esclusiva totale su Prime Video. In telecronaca Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato a bordocampo.

Rangers-Napoli è l’eccezione della settimana, nel senso che il match si sarebbe dovuto giocare oggi, ma è stato posticipato dall’Uefa per la morte della Regina Elisabetta II. Per questo motivo la gara in programma in Scozia sarà trasmessa non soltanto da Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (con telecronaca di Massimo Marianella e commento di Luca Marchegiani, a bordocampo Massimo Ugolini), ma anche in diretta da Mediaset in chiaro (di solito propone quello del martedì sera), precisamente su Canale 5. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Alessio Conti inviato.