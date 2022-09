La prima giornata dei gironi di Champions League si è chiusa ieri sera (bilancio negativo per le italiane, solo il Napoli ha vinto, il Milan ha pareggiato, la Juve e l’Inter sono state sconfitte), oggi è già tempo di Europa e Conference League. In questo articolo dettaglieremo dove e quanto sarà possibile vedere in diretta tv le partite di Roma, Lazio e Fiorentina.

Le squadre della Capitale sono impegnate in Europa League (la vecchia Coppa Uefa), mentre i viola partecipano alla Conference League (vinta dalla Roma lo scorso anno) dopo aver superato i preliminari giocati ad agosto. A detenere i diritti tv di Europa e Conference League sono, come nella scorsa stagione, Sky e Dazn.

Oggi il programma si apre con Ludogorets-Roma, in scena alle ore 18.45 e trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 (e in streaming su NOW) con la telecronaca di Riccardo Gentile e commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Angelo Mangiante. Il match dei giallorossi di Mourinho sarà proposto live anche su Dazn, che però non ha comunicato i nomi dei telecronisti né ulteriori dettagli.

In serata, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà la volta di Lazio-Feyenoord in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 (oltre che in streaming su NOW). In telecronaca Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre a bordocampo ci saranno Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.

Per la Conference League, torneo meno prestigioso dell’Europa League, la Fiorentina sarà impegnata in casa contro l’RFS Riga. Il match, che inizierà alle ore 18.45, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW con la telecronaca di Massimo Marianella e Nando Orsi (a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi). La gara sarà visibile anche su Dazn, ma anche in questo caso il servizio di streaming non ha diffuso dettagli.