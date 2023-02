Dopo la Champions, oggi, giovedì 16 febbraio, tornano Europa e Conference League, con l’andata degli spareggi che valgono un posto negli ottavi di finale. Le squadre italiane coinvolte sono Juventus (retrocessa dalla Champions) e Roma. I bianconeri sfideranno in serata in casa il Nantes, mentre i giallorossi nel pomeriggio giocheranno in trasferta contro gli austriaci del Salisburgo.

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky (anche in streaming su NOW) e su Dazn. La gara che vedrà impegnata la compagine allenata da Massimiliano Allegri sarà proposta in diretta anche in chiaro su Tv8.

Per la Conference League, invece, oggi tocca a Fiorentina e la Lazio (retrocessa dall’Europa League), impegnate rispettivamente contro Braga e Cluj.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisive dei match odierni.

Europa League, partite 16 febbraio 2023

Salisburgo-Roma, ore 18.45

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Assogna;

Diretta Gol Riccardo Gentile

in diretta su Dazn

telecronaca: Stefano Borghi; commento: Simone Tiribocchi;

Juventus-Nantes, ore 21.00

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW, Sky Sport 4K e TV8

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Paolo Aghemo

e Giovanni Guardalà; Diretta Gol Federico Zancan

in diretta su Dazn

telecronaca Pierluigi Pardo; commento Andrea Stramaccioni; bordocampo Davide Bernardi

Conference League, partite 16 febbraio 2023

Braga-Fiorentina, ore 18.45

in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Davide Polizzi; bordocampo Vanessa Leonardi;

Diretta Gol Antonio Nucera

in diretta su Dazn

telecronaca Edoardo Testoni; commento Manuel Pasqual

Lazio-Cluj, ore 21.00

in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Dario Massara; commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci

e Massimiliano Nebuloni; Diretta Gol Paolo Ciarravano

in diretta su Dazn

telecronaca Ricky Buscaglia; commento Marco Parolo; bordocampo Barbara Cirillo

Ricordiamo che Europa e Conference League torneranno in campo giovedì prossimo.