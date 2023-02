Stasera, tornano le coppe europee con i primi due ottavi di finale di Champions League 2022/2023 ossia Milan-Tottenham, che andrà in onda in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport, e Paris Saint-Germain-Bayern Monaco.

I rossoneri allenati da Stefano Pioli saranno il primo club italiano a scendere in campo in Europa in questo 2023 e affronteranno gli Spurs allenati da Antonio Conte.

Il Milan è reduce da un periodo difficile e da un gennaio nero costellato dall’eliminazione dalla Coppa Italia, dalla sconfitta in Supercoppa Italiana e da tre sconfitte consecutive in Serie A che hanno definitivamente estromesso i rossoneri dalla lotta scudetto. La vittoria contro il Torino di venerdì scorso ha sicuramente regalato un po’ di ossigeno ad un ambiente destabilizzato anche da illazioni.

Milan-Tottenham si giocherà a San Siro a partire dalle ore 21 e, come già scritto in apertura, andrà in onda su Canale 5 e Sky Sport Uno.

Per quanto riguarda Mediaset, il pre-partita (trasmesso in streaming su Mediaset Infinity) sarà affidato a Benedetta Radaelli con Bernardo Corradi, Christian Panucci e Sandro Sabatini, ospiti in studio. Il post-partita, invece, in onda su Canale 5, sarà condotto da Alberto Brandi. Agli ospiti già citati, si aggiungerà anche Graziano Cesari, per la moviola. Nel post-partita, verranno mostrati anche gli highlights di PSG-Bayern (partita disponibile su Mediaset Infinity sempre dalle ore 21, con l’opzione Diretta Champions).

Per quanto concerne Sky, invece, gli approfondimenti pre e post-partita saranno affidati ad Anna Billò con il suo team di ospiti composto da Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Anche Sky trasmetterà l’altro ottavo, PSG-Bayern, (in onda su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), con l’opzione Diretta Gol per seguire entrambi i match.

Di seguito, tutti gli altri dettagli.

Come vedere Milan-Tottenham su Canale 5

ore 21

Milan-Tottenham

Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Come vedere Milan-Tottenham su Sky

ore 21

Milan-Tottenham

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, diretta gol Andrea Marinozzi, bordocampo Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Manuele Baiocchini.