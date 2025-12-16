Eurolega, stasera Olimpia Milano-Real Madrid: dove vedere la superclassica di basket in tv e streaming

Il calendario di Eurolega propone uno degli incroci più affascinanti della stagione: l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid al Forum di Assago per una sfida che pesa molto più dei semplici due punti in palio. È una partita che mette di fronte storia, tradizione e ambizioni europee, in un momento della stagione in cui ogni risultato può incidere in maniera concreta sulla corsa ai playoff.

Eurolega, Milano ospita il real Madrid

Per Milano si tratta di un passaggio chiave per restare agganciata al treno delle prime posizioni. La squadra di Peppe Poeta, arrivato sulla panchina di Milano dopo l’esonero di Ettore Messina pochi giorni fa, arriva a questo appuntamento con l’esigenza di trovare continuità, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove spesso ha costruito le sue migliori prestazioni. L’Olimpia ha mostrato segnali incoraggianti sul piano offensivo, ma le prestazioni dall’inizio della stagione hanno dimostrato anche qualche interruzione, con la necessità di dover alzare intensità e attenzione difensiva, soprattutto contro gli avversari di un certo livello.

Il Real Madrid rappresenta un avversario di straordinaria tradizione ma anche l’ultimo ricordo – brutto per la verità – della stagione dello scorso anno quando con una sconfitta esterna l’Olimpia salutò i playoff senza poi per altro riuscire a centrare nemmeno l’accesso ai play-in.

Il Real Madrid e l’esperienza che fa la differenza

Dall’altra parte c’è un Real Madrid che in Eurolega resta una certezza. I blancos arrivano a Milano con una classifica più solida di quella dell’Olimpia e con la consapevolezza di saper gestire con una certa continuità le gare di alto profilo. Esperienza, profondità del roster e capacità di leggere i momenti della partita sono da sempre i punti di forza della squadra spagnola, che anche lontano da casa riesce spesso a imporre il proprio ritmo.

La sfida del Forum diventa così un banco di prova importante per entrambe: Milano, tre vittorie di fila tra Europa e campionato, l’ultima delle quali domenica contro la Virtus, cerca un risultato di prestigio per rilanciarsi dopo un ruolino di marca non straordinario, otto vittorie e sette sconfitte, il Real – che arriva da quattro vittorie consecutive, vuole confermare la propria affidabilità contro una diretta concorrente nella griglia playoff.

Dove vedere Olimpia Milano-Real Madrid in tv e streaming

Olimpia Milano-Real Madrid è in programma alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket, canale di riferimento per la Eurolega in Italia. La partita sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW per gli abbonati.

In alternativa, l’incontro è disponibile su EuroLeague TV, la piattaforma ufficiale della competizione, che consente di seguire la gara su smart tv, computer, tablet e smartphone. Una copertura completa che permette agli appassionati di non perdere uno dei big match più attesi del turno.