La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega dopo la pesante sconfitta contro l’Olympiacos, trasferta a Istanbul contro l’Efes, penultimo in classifica ma con talenti come l’ex Cordinier. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Basket con telecronaca di De Rosa e Meneghin. Alle 20.15 su Sky Sport Max anche Olympiacos-Stella Rossa.

Eurolega, Efes-Virtus Bologna stasera in tv: orario, dove vederla in diretta e streaming

Stretta finale per l’Eurolega di basket con la Virtus Bologna, che questa sera fa visita all’Anadolu Efes a Istanbul in una partita difficilissima sulla carta sia da un punto di vista tecnico che ambientale.

Virtus in Europa, partita decisiva

Dopo il KO sul campo dell’Olympiacos, la squadra di Bologna cerca una vittoria che adesso è diventata fondamentale per la rincorsa a una fase play-in difficile da concreizzare. L’Efes, penultimo in classifica, resta però un avversario insidioso grazie a talenti come il grande ex Isaia Cordinier (in dubbio per un problema alla schiena) e alla guida di Pablo Laso in panchina.

Dove vedere Efes-Virtus Bologna in tv e streaming

Domani toccherà di nuovo all’Olimpia Milano impegnata al Lido (AllianzCloud Arena) contro Dubai alle ore 20.30. Milano è reduce da tre vittorie consecutive in Europa che hanno riportato i biancorossi a ridosso della zona qualificazione. Proprio la sfida contro Dubai che si trova subito alle spalle dei milanesi, potrebbe diventare decisiva. In calendario ancora diverse partite, nulla è compromesso.

Ore 18.00 – Prepartita su Sky Sport Basket

Ore 18.30 – Palla a due Efes-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, streaming su NOW

Telecronaca: Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Ore 20.15 – Olympiacos-Stella Rossa – Sky Sport Max, streaming su NOW

Telecronaca: Davide Fumagalli