Eurolega basket oggi in tv: Milano-Stella Rossa e Dubai-Virtus Bologna, orari e dove vederle

La giornata di oggi – giovedì 15 gennaio – è ricca di basket europeo per le squadre italiane. L’Eurolega 2025-26 propone un doppio appuntamento con Virtus Bologna e Olimpia Milano impegnate in sfide cruciali per la corsa ai play-in europei.

Si parte nel pomeriggio con la trasferta della Virtus Bologna negli Emirati Arabi Uniti, dove alle 17.00 (ora italiana) affronterà il Dubai Basketball alla Coca-Cola Arena per la ventiduesima giornata. In serata toccherà all’Olimpia Milano ospitare all’Allianz Cloud la Stella Rossa Belgrado alle 20,30, match valido per la ventunesima giornata.

Virtus Bologna a caccia di riscatto a Dubai

Le V-nere volano negli Emirati dopo la sconfitta esterna di venerdì scorso contro il Panathinaikos Atene (84-71). La Virtus Bologna, attualmente dodicesima in classifica con un record di 10 vittorie e 11 sconfitte, cerca punti fondamentali per rimanere agganciata alla zona play-in. Virtus prima in A1, in coabitazione con Milano, grazie alla vittoria nel week-end a Venezia,

Il Dubai Basketball arriva al match in fiducia dopo il convincente successo casalingo contro i campioni in carica del Fenerbahce Istanbul (92-81), con 22 punti di McKinley Wright e 20 di Kenan Kamenjas. Per i bolognesi sarà fondamentale la prestazione di Carsen Edwards, supportato da Saliou Niang e Matt Morgan. Sfida particolare per l’ex di turno Awudu Abass, con Dubai che vuole vendicare la sconfitta dell’andata subita sul filo di lana e in un emozionante finale (79-78).

Olimpia Milano-Stella Rossa: scontro diretto per i play-in

In serata l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa Belgrado in uno scontro diretto di grande importanza. Le due squadre sono appaiate in classifica con 11 vittorie e dieci sconfitte: l’EA7 è undicesima, i serbi decimi in virtù di una differenza punti migliore. Una sfida dal peso specifico elevatissimo nella corsa alla post-season europea. Quattro vittorie consecutive per Milano la cui ultima battuta d’arresto è stata proprio contro la Virtus, in campionato. Olimpia seconda in A1 con due punti da recuperare.

L’Olimpia arriva all’appuntamento in Europa con il vento in poppa, reduce da due convincenti vittorie consecutive contro Panathinaikos ed Efes Istanbul. La squadra biancorossa ha mostrato segnali incoraggianti su entrambi i lati del campo, trascinata da un Armoni Brooks in grande condizione.

Situazione più complicata per la Stella Rossa Belgrado, che nelle ultime dieci partite ha ottenuto solo 3 successi. Nonostante il rendimento altalenante, i serbi restano pienamente in corsa per i play-in e sanno che una vittoria a Milano potrebbe rappresentare uno snodo chiave della loro stagione europea.

Dove vedere le partite in tv

Dubai Basketball-Virtus Bologna inizia alle 17.00 diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205). Diretta streaming: SkyGO e Now TV.

Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado sarà alle 20.30 sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con streaming su SkyGO e Now TV.