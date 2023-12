Oggi, sabato 2 dicembre, all’Elbphilharmonie di Amburgo si terrà il sorteggio dei gironi di Euro 2024, il campionato europeo in programma in Germania la prossima estate. Nell’urna c’è anche l’Italia di Luciano Spalletti, qualificata dopo il secondo posto nel gruppo C alle spalle dell’Inghilterra. L’evento sarà trasmesso in diretta da Rai e Sky. Di seguito tutti i dettagli.

Euro 2024, sorteggio gironi in diretta su Rai

Il sorteggio, in programma alle ore 18, sarà proposto su Rai 2, a cura di Rai Sport, con il commento di Stefano Bizzotto, Alberto Rimedio, Lele Adani e Antonio Di Gennaro, e le interviste di Alessandro Antinelli.

Euro 2024, sorteggio gironi in diretta su Sky

Il sorteggio sarà visibile live anche su Sky Sport 24 a partire dalle 17.45 con la conduzione di Mario Giunta e la presenza in studio di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Come funziona il sorteggio e quali Nazionali rischia di incrociare l’Italia

Per la prima volta nella storia dei Campionati europei di calcio i campioni in carica, ossia gli azzurri, affronteranno il sorteggio della fase finale dalla quarta fascia. Quella cioè con le squadre teoricamente più deboli che rischiano quindi di incrociare le più competitive. Potenzialmente l’Italia potrebbe finire in un girone con Francia, Danimarca e Paesi Bassi. Non auspicabile.

Nel dettaglio, le Nazionali verranno divise in sei gruppi da quattro squadre ciascuno che giocheranno la prima fase, dopo la quale accederanno agli ottavi le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze. Si sono già qualificate 21 nazionali alla rassegna continentale, mentre le restanti tre verranno fuori dai playoff previsti a marzo. In lizza ci sono ancora dodici squadre: Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia nella poule A, Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda nella B e Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan nella poule C.

Prima fascia: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna

Seconda fascia: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria

Terza fascia: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia

Quarta fascia: Italia, Serbia, Svizzera, vincente play off 1, vincente play off 2, vincente play off 3