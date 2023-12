Lo scorso weekend sono stati sorteggiati i gironi di Euro 2024, i campionati europei che avranno inizio alle 14 giugno in Germania. Chi trasmetterà in diretta tv le partite della Nazionale di Luciano Spalletti. A che ora sono in programma le sfide della fase a finale della prestigiosa competizione?

Le partite della Nazionale azzurra dei gironi a Euro 2024

Per quanto riguarda gli azzurri si parte sabato 15 giugno con Italia-Albania, in programma a Dortmund a partire dalle ore 21.00. Giovedì 20 sarà invece la volta di Spagna-Italia, che si giocherà a Gelsenkirchen dalle 21:00. La terza e ultima partita della fase a gironi di Euro 2024 è fissata per lunedì 24 giugno a Lipsia: Croazia-Italia, con calcio di inizio alle 21 (in contemporanea si giocherà a Düsseldorf il match tra Albania e Spagna).

Tutte queste partite saranno trasmesse dalla Rai e da Sky, che hanno acquistato i diritti dall’Uefa. Nel dettaglio, la pay tv proporrà ai suoi abbonati tutte le 51 partite della competizione, dal debutto di venerdì 14 giugno fino alla finalissima dell’Olympiastadion, il 14 luglio. Soltanto 20 però saranno in esclusiva. Le altre saranno 31 saranno condivise con la tv pubblica, che trasmetterà su Rai1 tutte le gare dell’Italia (le altre saranno scelte più avanti).

E dopo i gironi?

Ricordiamo che, nel caso in cui gli azzurri superassero il girone (passano le prime due classificate, più le quattro migliori terze), giocherebbero gli ottavi di finale o il 29 (alle 18.00) o il 30 (alle 21.00) o il 1 luglio (alle 21.00). A seguire i quarti sono previsti per il 5 e il 6 luglio, mentre le semifinali avranno luogo il 9 e il 10 dello stesso mese. La finale si giocherà domenica 14 luglio.