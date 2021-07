Oggi, sabato 3 luglio, si chiudono i quarti di finale di Euro 2020, gli Europei di calcio che si sarebbero dovuti disputare lo scorso anno e che invece, a causa della pandemia, sono stati sposati al 2021. Nella giornata odierna (ieri è stato il giorno di Belgio-Italia a Monaco di Baviera) si giocano due partite, ossia Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. La prima avrà inizio alle ore 18.00, la seconda è fissata per le ore 21.00.

Rai1 trasmetterà in diretta (anche in live streaming su RaiPlay) soltanto la sfida che vedrà protagonisti gli uomini di Andriy Shevchenko e quelli di Gareth Southgate, mentre Sky (e NOW) proporrà anche il match delle 18, che vede in campo le due sorprese del torneo.

Le vincenti delle sfide odierne si affronteranno nella semifinale in programma mercoledì sera, allo stadio di Wembley di Londra.

SABATO 3 LUGLIO

ore 18

Repubblica Ceca-Danimarca in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Nando Orsi

Inviato Massimiliano Nebuloni

ore 21

Ucraina-Inghilterra in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani

Inviato Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Su TvBlog ogni giorno vi diamo conto della programmazione televisiva di tutti i match di Euro 2020, ma anche dei programmi che completano lo speciale palinsesto delle reti messo in piedi in occasione degli Europei di calcio, che termineranno domenica 11 luglio con la finale di Wembley.