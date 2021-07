È finita l’attesa. Stasera, con calcio di inizio alle ore 21.00, si gioca Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020. La partita sarà trasmessa in diretta dalla Football Arena di Monaco di Baviera su Rai1 e su Sky. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano la squadra al primo posto nel ranking Fifa, cercando di accedere alla semifinale in programma martedì prossimo.

Il pre partita di Belgio-Italia su Sky inizierà alle ore 20.00 con Sky Euro Show (dalle 23 per il post match) condotto da Alessandro Bonan con Federica Lodi. In studio Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, Cristiana Girelli – attaccante della Nazionale italiana – e Gianluca Di Marzio in collegamento da Monaco.

Per quanto concerne la tv pubblica, invece, il presentation studio sarà animato da Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni. Prevista anche la postazione supplementare con Enrico Varriale e Claudio Marchisio, a Monaco.

Oggi si gioca anche Svizzera-Spagna, con calcio di inizio alle ore 18.00. Se l’Italia superasse il Belgio, affronterebbe in semifinale proprio la vincente di Svizzera-Spagna.

VENERDÌ 2 LUGLIO

ore 18

Svizzera-Spagna in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Massimo Marianella, commento Daniele Adani

Inviato Matteo Barzaghi

ore 21

Belgio-Italia in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Rai di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Bordocampo: Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi.

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi; inviati Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà.