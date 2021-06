Mentre imperversa il mercato tv legato al calcio, oggi, sabato 19 giugno, continua lo spettacolo del grande calcio giocato di Euro 2020. Gli Europei di calcio, competizione che era in programma lo scorso anno e che, evidentemente a causa della pandemia, è stata rinviata al 2021, sono ‘coperti’ in Italia da Sky e dalla Rai.

In attesa di rivedere in campo l’Italia di Roberto Mancini, che domani pomeriggio alle ore 18.00 cercherà il primo posto nel girone sfidando allo stadio Olimpico di Roma il Galles, oggi sono previste tre partite. Si tratta di Ungheria-Francia alle ore 15.00, Portogallo-Germania alle ore 18.00 e Spagna-Polonia alle ore 21.00. In particolare le attenzioni sono rivolte al match delle ore 18.00, in quanto la Germania è obbligata a fare i punti, avendo perso al debutto con la Francia, tra le Nazionali favorite per il successo finale.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisive della gare di oggi di Euro 2020, per scoprire dove vederle in diretta tv e streaming.

SABATO 19 GIUGNO

ore 15

Ungheria-Francia in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Davide Polizzi, commento Giancarlo Marocchi

ore 18

Portogallo-Germania in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Rai di Stefano Bizzotto e Katia Serra

Telecronaca Sky di Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviato Alessandro Alciato

ore 21

Spagna-Polonia in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Rai di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli

Telecronaca Sky di Riccardo Gentile e Daniele Adani. Inviato Giovanni Guardalà.

Tutti i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo. Su RaiPlay, invece, sono disponibili le dirette di Portogallo-Germania e Spagna-Polonia.

Su TvBlog ogni giorno vi diamo conto della programmazione televisiva di tutti i match, ma anche dei programmi che completano lo speciale palinsesto delle reti messo in piedi in occasione degli Europei di calcio, che termineranno domenica 11 luglio con la finale di Wembley.