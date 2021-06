Dopo il successo dell’Italia nell’esordio di ieri sera (qui gli ascolti) allo stadio Olimpico (battuta la Turchia 3-0), oggi inizia la seconda giornata di Euro 2020, gli Europei di calcio che si sarebbero dovuti disputare lo scorso anno e che, causa pandemia, sono stati rinviati al 2021.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva delle partite previste oggi, per scoprire dove vederle in diretta tv e streaming. Si giocano Galles-Svizzera (squadre che fanno parte del girone degli azzurri) alle ore 15, Danimarca-Finlandia alle 18 e Belgio-Russia alle 21.00.

SABATO 12 GIUGNO

ore 15

Galles-Svizzera in diretta su Rai1, Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Rai di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli.

Telecronaca Sky non comunicata

ore 18

Danimarca-Finlandia in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Sky non comunicata

ore 21

Belgio-Russia in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Rai di Fabrizio Tumbarello e Katia Serra.

Telecronaca Sky non comunicata

Tutti i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo. Su RaiPlay è invece disponibile la diretta di Galles-Svizzera e di Belgio-Russia.

Ricordiamo che domani andranno in scena altre tre partite. Su TvBlog ogni giorno vi daremo conto della programmazione televisiva di tutti i match, ma anche dei programmi che completano lo speciale palinsesto delle reti messo in piedi in occasione degli Europei di calcio, che termineranno domenica 11 luglio con la finale di Wembley.