Euro 2020: la cerimonia d’apertura su Rai 1 e Sky

Tutto è pronto per la partenza di UEFA Euro 2020, la sedicesima edizione dei campionati europei di calcio che si aprirà con il match Turchia-Italia.

Per la prima volta nella storia, in occasione del 60esimo anniversario della nascita del torneo (la prima edizione si giocò nel 1960 ed Euro 2020, ovviamente, avrebbe dovuto svolgersi l’anno scorso), la fase finale di un europeo non si giocherà in un singolo paese ma in undici città europee tra le quali Roma.

Gli azzurri, quindi, giocheranno “in casa” la partita inaugurale del torneo e, prima del fischio d’inizio, come da tradizione, allo Stadio Olimpico, si terrà la cerimonia d’apertura.

L’opening show di Euro 2020 andrà in onda su Rai 1 e su Sky Sport a partire dalle ore 20:30 e durerà circa mezz’ora.

Nella cerimonia di inaugurazione, si celebreranno i sessant’anni degli europei con un video che sarà proiettato all’Olimpico.

Gli ospiti musicali saranno il dj Martin Garrix, insieme a Bono Vox e The Edge degli U2, che ha realizzato l’inno ufficiale di Euro 2020, We are the people (che chiuderà la cerimonia), e Andrea Bocelli che si esibirà con Nessun Dorma.

La banda musicale della Polizia di Stato, composta da 84 elementi, invece, sarà la protagonista dell’EURO Triumph, con il Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Insieme alla banda, ci saranno anche 6 cavalieri della Polizia di Stato in uniforme storico-risorgimentale e 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato, con l’uniforme di Euro 2020. Gli atleti, insieme ai ballerini professionisti, saranno protagonisti di una coreografia, la 24 Teams Celebration, che coinvolgerà anche 12 percussionisti aerei, posizionati intorno al tetto dell’Olimpico.

Tra i protagonisti, anche gli ex azzurri Francesco Totti e Alessandro Nesta a cui è stato affidato il compito di accogliere i 16mila tifosi che vedremo stasera allo stadio.

Dopo la messa in onda della cerimonia d’apertura, su TvBlog troverete una recensione.