Estate in diretta interrotta per 15 minuti, cosa è successo?

Estate in diretta oggi 4 agosto 2021 è “Saltata in diretta“. Che vuol dire? Vuol dire che per un quarto d’ora il milione e mezzo di telespettatori che in media guarda ogni giorno il daytime estivo di Rai 1 dalle 16:20 alle 16:35 è rimasto orfano di Gianluca Semprini e Roberta Capua e i suoi ospiti che spulciavano sugli affari regali di Windsor, un evergreen del talk all’italiana.

La Capua sta lanciando un servizio sul Royal Wedding da favola di Harry e Meghan, dopo qualche esitazione la regia manda in onda il servizio che parte sulle note di Beautiful day degli U2, ma è meno ‘Beautiful’ ciò che accade di lì a breve.

Ilaria Grillini che ha realizzato il servizio inizia a parlare ma improvvisamente lo schermo diventa nero. Resta il logo di rete e la luminosa che indica cosa andrà in onda nel prime time di Rai 1. Quarantacinque lunghi secondi che al loro termine si tramutano in un rullo di promo d’emergenza. Ci siamo abituati a questo tipo d’interruzione made in Rai, se il programma non riprende in tempo, automaticamente dall’emissione parte una sorta di salvagente che ‘allunga il brodo’ in attesa che tutto si ristabilizzi.

Per le grandi gioie delle fiction Rai viene inserito un dietro le quinte di DOC – Nelle tue mani (trasmesso in replica in queste settimane) con interviste ai protagonisti. Il tutto è totalmente random. Così com’è stata random una replica di Techetechetè ‘salvavita’ che per circa 10 minuti ha tenuto compagnia sui successi dei Pooh. In tutto ciò perché Estate in diretta è stata interrotta così? Questa è la domanda che su twitter aleggia dagli utenti, totalmente smarriti rispetto a quanto accade.

Secondo Leggo.it sarebbe saltato il sistema elettrico di Via Teulada dove sono situati gli studi Rai, compreso quello di Estate in Diretta.

Roberta Capua alla ripresa della trasmissione, pochi minuti prima di tornare la linea alla rete Tg1 di metà pomeriggio, si scusa con il pubblico spiegando semplicemente che c’è stato “un problema tecnico” e che lo stop “non è dipeso da noi“. La trasmissione dunque è ripresa tranquillamente – seppur raffazzonata sul finale della prima parte – ma la si può portare a casa senza ulteriori intoppi.