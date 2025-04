Estate in diretta, i prossimi conduttori: chi subentra a Nunzia De Girolamo

Cambio in vista per la conduzione di Estate in Diretta. La prossima edizione estiva de La Vita in Diretta farà il suo esordio sulla rete ammiraglia della Rai il 30 giugno 2025, una volta terminata la trasmissione madre condotta da Alberto Matano (che saluterà il suo pubblico qualche giorno prima, il 27 giugno). Tra le novità del nuovo appuntamento con lo spin-off di La Vita in diretta troveremo una conferma e un’uscita per quanto riguarda la coppia dei conduttori.

Conferma alla conduzione di Estate in Diretta per Gianluca Semprini, arrivato nel 2021 alla guida del programma estivo di Rai 1. A fianco del giornalista romano inizialmente il pubblico ha visto Roberta Capua. Al suo posto nel 2023 è giunta Nunzia De Girolamo, reduce dal programma di attualità Ciao Maschio, sempre su Rai 1. Nella prossima edizione si annunciano altre novità.

Il sito di Davide Maggio informa che il confermato Gianluca Semprini cambierà partner a Estate in Diretta. Un altro volto televisivo prende il posto di Nunzia De Girolamo, che sempre insieme a Semprini conduce da gennaio 2025 il programma domenicale di Rai Radio 2 Maschio selvaggio. Ecco chi subentra al posto della conduttrice beneventana.

Estate in Diretta, chi prende il posto di Nunzia De Girolamo

Si può considerare un ‘ritorno a casa’ quello di Greta Mauro. Sarà lei infatti a condurre insieme a Gianluca Semprini la prossima edizione di Estate in Diretta. Si separa una coppia televisiva – quella formata da Semprini e De Girolamo – e se forma un altra. Sa però di déjà vu infatti il nuovo approdo di Greta Mauro, che aveva già fatto parte del cast del programma.

Nel 2021 Greta Mauro si occupava del segmento dedicato alle previsioni meteo e Semprini era già conduttore di Estate in Diretta. L’attuale conduttrice de La Biblioteca dei Sentimenti (Rai 3) passa così dal daytime mattutino a quello pomeridiano e lascia Unomattina Estate (al suo posto arriva approda Carolina Rey).

Greta Mauro, chi è la nuova conduttrice di Estate in Diretta

Romana, classe 1976, Greta Mauro è una conduttrice e giornalista versatile. Laureata in Scienze Politiche presso La Sapienza di Roma, inizia dietro le quinte la sua carriera collaborando con Michele Santoro. Il debutto alla conduzione risale a Atlantide – Storie di uomini e di mondi, programma documentaristico in onda nel 2009 su LA7, a fianco del geologo Mario Tozzi.

Successivamente si occupa della parte web e social del talk show politico Virus – Il contagio delle idee, su Rai 2, con Nicola Porro. Nuova collaborazione con Porro, stavolta nel 2016, con Matrix su Canale 5, compresa la versione speciale Matrix Prime – La sfida dei Leader (2018). ​Sempre nel 2018 la conduttrice mostra la sua duttilità alla guida dello show comico Mai dire Talk insieme al Mago Forest e alla Gialappa’s Band.

Gli anni successivi assistono al ritorno in Rai di Greta Mauro, chiamata a collaborare con Estate in Diretta e alla conduzione di Linea Verde Link e Top – Tutto quanto fa tendenza (con focus su moda e Made in Italy). Nel 2023 arrivo l’approdo in radio: la troviamo alla guida di Siesta su Rai Radio2, insieme a Barty Colucci. ​Per Grea Mauro arriva anche la conduzione di La Biblioteca dei Sentimenti su Rai 3.

Ultimamente le indiscrezioni hanno fatto il suo nome come possibile candidata alla sostituzione di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 su Canale 5. ​Attiva sui social media, la conduttrice è sposata con Giulio Senni, amministratore di un’importante azienda agricola. La coppia ha due figli, una femmina e un maschio.